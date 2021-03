Redmi 9T za 499 złotych. Tak kuszącą ofertę przygotowano na rozpoczęcie sprzedaży tego smartfona w Polsce. Kiedy i gdzie można będzie z niej skorzystać?

Redmi 9T w promocji za 499 złotych

W styczniu polski oddział Xiaomi zaprezentował nam smartfony Redmi Note 9T 5G oraz Redmi 9T. Zdecydowanie więcej uwagi poświęcono temu pierwszemu, ale teraz najwyższa pora, a zarazem świetna okazja do tego, aby skupić się na tym drugim. 11 marca o godzinie 8.00 wystartuje Flash Sale, w ramach której można będzie kupić Redmi 9T (4GB + 64 GB) za 499 złotych. To cena niższa o 250 złotych względem tej regularnej, z którą będziemy mieli później do czynienia. Flash Sale potrwa tylko 24 godziny lub do wyczerpania zapasów.

Jak w oficjalnym komunikacie informuje producent, promocja odbędzie się online w oficjalnych sklepach Xiaomi (mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl), a także w „innych dobrych sklepach internetowych”. Niestety nie sprecyzowano tego określenia, ale można zakładać, że będą to wybrane, popularne sieci z elektroniką, które na co dzień oferują smartfony Xiaomi i Redmi.

#Redmi9T wkracza do gry z ogromną baterią 6000mAh, głośnikami stereo i poczwórnym aparatem 48MP.



Już w czwartek, 11 marca dostępny w ofercie Flash Sale. Na start aż 250 zł taniej! pic.twitter.com/ymrD5kjj99 — Xiaomi Polska #Mi11 (@XiaomiPL) March 9, 2021

Co ma do zaoferowania Redmi 9T?

Ocena atrakcyjności smartfona dość mocno zmienia się przy takiej różnicy cen. Redmi 9T został wyposażony w 6.53-calowy ekran Full HD+ (pokryty Corning Gorilla Glass 3), a także w procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB RAM i bardzo pojemną baterię bateria 6000 mAh z ładowaniem 18W. Dostał też poczwórny aparat fotograficzny z obiektywem głównym 48 Mpix (f/1.79) oraz odpowiednie zaplecze komunikacyjne - Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual SIM, a nawet NFC.

Patrząc na smartfony do 500 złotych nie sposób nie określać tej oferty jako naprawdę kuszącą. Jeśli smartfon wpadł komuś w oko podczas zapowiedzi, bez wątpienia warto będzie na niego zapolować podczas Flash Sale.

