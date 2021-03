Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 i Redmi Note 10S to kolejne nowości chińskiego producenta, które nie powinny narzekać na brak zainteresowania. Oferują naprawdę sporo, poniekąd są też przełomowe.

Redmi Note 10 z ekranami Super AMOLED

Szukając dobrego chińskiego telefonu wiele osób spogląda w kierunku propozycji z logo Xiaomi oraz Redmi. Te drugie są przystępniejsze cenowo, co niesie za sobą pewne kompromisy. Mimo tego smartfony Redmi Note rozeszły się już w nakładzie 200 milionów egzemplarzy, a podgrzewając atmosferę przed premierą najnowszych propozycji producent nie bał się odważnych deklaracji. Co istotne, nie rzucał słów na wiatr. Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 i Redmi Note 10S to pierwsze takie konstrukcje z tej rodziny.

Takie, czyli jakie? Przede wszystkim oferujące wyświetlacze Super AMOLED. Padały sugestie, że tego typu panele znajdą się tylko w droższych wariantach, ale ostatecznie trafiły do całej trójki. Mało? W przypadku Redmi Note 10 i Redmi Note 10S mowa o standardowym odświeżaniu 60 Hz, ale w Redmi Note 10 Pro zostało ono podwyższone do 120 Hz. Wszystko to przy rozdzielczości Full HD+.

Stylistycznie cała trójka jest do siebie bardzo podobna, różnice sprowadzono tak naprawdę do wielkości oraz oznaczeń przy głównych aparatach, ale Redmi Note 10 i Redmi Note 10S także w tych punktach od siebie nie odbiegają.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Redmi Note 10 Pro jest szklany, dwa pozostałe modele oferują obudowy z tworzywa sztucznego, ale wszystkie cechują się odpornością na zachlapania (IP52). Solidarnie mogą pochwalić się też głośnikami stereo oraz czytnikami linii papilarnych na bocznych krawędziach.

Specyfikacja smartfonów Redmi Note 10

Model Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Redmi Note 10S system operacyjny Android 11 z MIUI 12 ekran » 6,67"

» 1080 x 2400 px

» Super AMOLED

» 120 Hz

» HDR10

» Gorilla Glass 5 » 6,43"

» 1080 x 2400 px

» Super AMOLED

» 60 Hz

» Gorilla Glass 3 procesor Snapdragon 732G (8nm) Snapdragon 678 (11nm) MediaTek Helio G95 (12nm) pamięć RAM 6 GB / 8 GB 4 GB 6 GB / 8 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB (UFS 2.2) + microSD aparat główny 108 (f/1.9) + 8 + 5 + 2 Mpix 48 (f/1.79) + 8 + 2 + 2 Mpix 64 (f/1.79) + 8 + 2 + 2 Mpix aparat przedni 16 Mpix 13 Mpix łączność Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac akumulator 5020 mAh, ładowanie 33W 5000 mAh, ładowanie 33W dodatkowe cechy IP52, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, Dual SIM wymiary 164.5 x 76.15x 8.1 mm 160.46 x 74.5 x 8.3 mm

Aparat 108 Mpix, również po raz pierwszy

Drugą nowością trafiającą do omawianej rodziny jest aparat, a właściwie obiektyw główny 108 Mpix. Jak mogliście się domyślić lub jak da się wyczytać z powyższej tabeli, trafił on do najbardziej zaawansowanego Redmi Note 10 Pro.

Mowa o obiektywie Samsung HM2 o jasności f/1.9, któremu towarzyszą tu obiektywy ultraszerokokątny 8 Mpix o kącie widzenia 118°, a także telemacro 5 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Producent dorzucił do tego między innymi tryb Night mode 2.0, wideo można będzie rejestrować w jakości 4K przy 30 fps i Full HD przy 30 fps lub 60 fps.

Ceny Redmi Note 10 w poszczególnych wariantach

Redmi Note 10 Pro, 6 GB + 64 GB - 279 dolarów

Redmi Note 10 Pro, 6 GB + 128 GB - 299 dolarów

Redmi Note 10 Pro, 8 GB + 128 GB - 329 dolarów

Redmi Note 10, 4 GB + 64 GB - 199 dolarów

Redmi Note 10, 4 GB + 128 GB - 229 dolarów

Redmi Note 10S, 6 GB + 64 GB - 229 dolarów

Redmi Note 10S, 6 GB + 128 GB - 249 dolarów

Redmi Note 10S, 8 GB + 128 GB - 279 dolarów

Redmi Note 10 Pro będzie oferowany w kolorach Gradient Bronze, Glacial Blue Onyx Gray. Zainteresowani Redmi Note 10 dostaną do wyboru barwy Onyx Gray, Pebble White i Lake Green, a sięgający po Redmi Note 10S jeszcze inny zestaw, bo Onyx Gray, Pebble White i Ocean Blue.

Pokazano również Redmi Note 10 5G

Mało nowości? Ich listę uzupełnia jeszcze jedna propozycja. Redmi Note 10 5G, jak wyraźnie sugeruje nazwa, został przygotowany dla osób, które chcą mieć telefon obsługujący sieci 5G. Specyfikacja dość mocno odbiega tutaj od wyżej omówionej trójki. Obejmuje między innymi procesor MediaTek Dimensity 700 (7nm), a także 6,5-calowy ekran IPS Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz i baterię 5000 mAh z ładowaniem 18W.

Redmi Note 10 5G będzie oferowany w wariantach 4 GB + 64 GB w cenie 199 dolarów oraz 4 GB + 128 GB w cenie 229 dolarów. Jednocześnie tu można nastawiać się na kolory Aurora Green, Chrome Silver, Graphite Gray i Nighttime Blue.

Czy seria Redmi Note 10 pojawi się w Polsce?

Tak, seria Redmi Note 10 będzie oferowana w naszych sklepach, a przynajmniej jej część. Póki co nie ujawniono bowiem informacji o dostępności i cenach w Polsce, ale wkrótce ma się to zmienić. Który z zaprezentowanych smartfonów spodobał Wam się najbardziej?

Źródło: Xiaomi

