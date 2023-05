Kolejne świetne nowości trafiły do WhatsAppa. Majowa aktualizacja przynosi zmiany w obrębie ankiet i udostępniania plików.

Kolejne nowości w aplikacji WhatsApp

WhatsApp się zmienia, a ostatnie tygodnie to czas wyjątkowo dynamicznego rozwoju tego komunikatora. Użytkownicy doczekali się między innymi możliwości korzystania z jednego konta na kilku telefonach, swoistego przypinania ważnych wiadomości (ukrytego pod funkcją „Zachowaj na czacie”) czy też rozmaitych zabezpieczeń. W drodze jest także odświeżony interfejs z belką u dołu ekranu, a w tak zwanym międzyczasie pojawiło się kilka świetnych nowości.

Nowinki zawarte w majowej aktualizacji związane są z dwoma elementami aplikacji: ankietami oraz udostępnianiem plików. Te pierwsze po zmianach mogą zyskać na popularności. Przede wszystkim dlatego, że użytkownicy mogą wreszcie tworzyć ankiety z opcją oddania tylko jednego głosu, a także odnajdywać je za pomocą wyszukiwarki (pojawiła się tam poświęcona im sekcja). Mogą liczyć również na powiadomienia o nowo oddanych głosach, co pomaga w trzymaniu ręki na pulsie.

Zapanuj nad podpisami przy udostępnianiu plików

Z kolei w kwestii udostępniania plików nowości są dwie. Pierwsza dotyczy możliwości przekazywania dalej zdjęć i filmów wraz z podpisami, które to można także modyfikować w razie takiej potrzeby. Podpisywać można również inne pliki, na przykład dokumenty PDF, które chcemy przekazać innym osobom. Oczywiście niezmiennie istnieje także możliwość udostępniania materiałów bez podpisów.

Wszystkie te nowinki trafią do użytkowników w najbliższej przyszłości, a do części dotarły już teraz. Choć nie należą do przełomowych zmian, przez osoby regularnie korzystające z WhatsAppa zostaną pewnie przyjęte bardzo pozytywnie. Faktycznie mogą usprawnić codzienne konwersacje.

Źródło: WhatsApp Blog