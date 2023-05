Popularny komunikator i platforma do kontaktu pomiędzy sympatykami różnego rodzaju hobby wprowadza duże zmiany w sposobie identyfikowania użytkowników. Do lamusa odejdą czterocyfrowe tagi odróżniające użytkowników o tym samym nicku.

Koniec z tagami

Niebawem Discord poprosi nas o zaktualizowanie swojej nazwy użytkownika, gdyż z użytku wyjdą czterocyfrowe tagi, jakie do tej pory były umieszczane za wybieranym przez nas nickiem. W praktyce oznaczało to, że kilka osób mogło posiadać taką samą nazwę, a odróżniał je od siebie tylko kod widoczny za nickiem. Nowy system jednak wymusi na każdym użytkowniku posiadanie wyjątkowej nazwy, tak jak czynią to inne platformy społecznościowe w rodzaju Facebooka czy Twittera.

Współzałożyciel Discorda, Stanislav Vishnevskiy przekonuje, że zmiana ma za zadanie ułatwić identyfikację starym i nowym użytkownikom Discorda, dzięki czemu łatwiej będą mogli odszukać znajomych, z którymi chcą spędzać czas online. Jednocześnie podkreśla on, że firma rozumie, że użytkownicy mogą się nie zgadzać z taką decyzją.

Nowy system pojawi się w „najbliższych tygodniach”

Firma mówi, że czterocyfrowe tagi były złym pomysłem, gdyż przesadnie komplikują one znalezienie konkretnego użytkownika na portalu. Nowy system pojawi się w ciągu najbliższych tygodni, a kiedy to nastąpi, Discord wyśle do wszystkich użytkowników wiadomość.

Osoby dłużej będące na platformie otrzymają pierwszeństwo przed nowymi użytkownikami w wyborze nazwy, więc jeśli jesteś na Discordzie (a być może na kolejność wpływ będzie miało posiadanie subskrypcji) od dawna, to być może zatrzymasz swój poprzedni nick. Poprzednia nazwa użytkownika będzie dostępna jako alias, więc w razie potrzeby będzie można po niej wyszukać użytkownika.

