System76 wprowadza nowy laptop – AMD wraca do łask firmy!

Producent sprzętu komputerowego i dystrybucji Pop!_OS zapowiedział odświeżoną wersję swojego laptopa Pangolin. W przeciwieństwie do wielu modeli w ofercie producenta, ten był wyposażony w procesor AMD. Tym razem będzie tak samo, tylko z serią Ryzen na pokładzie.

Zapewne większość z Was już nie raz słyszała/czytała o przedsiębiorstwie System76. Jeżeli jednak ktoś nie miał okazji, to (w dużym skrócie) mówimy tutaj o firmie z Denver, która od dobrych kilkunastu lat zajmuje się „komputerami, klawiaturami i oprogramowaniem typu open source”. Firma najbardziej znana jest ze swojej dystrybucji Linuksa bazującej na Ubuntu (Pop!_OS) oraz ze swoich (możliwie jak najbardziej) otwarto źródłowych komputerów. To właśnie w tym drugim segmencie producent postanowił przypomnieć fanom, że nie tylko Intel produkuje procesory dla ich sprzętu.

Kilka lat temu producent miał w swojej ofercie model Pangolin, wyposażony w procesor AMD. To właśnie ten model otrzymał swoje nowe życie i zostanie wprowadzony w zupełnie nowej wersji. Nowy Pangolin będzie wyposażony w CPU Ryzen 7 6800U, zintegrowaną grafikę Radeon 680M i do 32 GB pamięci RAM LPDDR5 (6400 MHz). Laptop zostanie wyposażony w dwa gniazda M.2 PCIe na dyski NVMe oraz 15 calową, matową matrycę (prawdopodobnie IPS) o rozdzielczości FullHD i odświeżaniu 144Hz.

Łączność (bez)przewodową zapewniają karty sieciowe Gigabit Ethernet, WiFi w kategorii 6E i Bluetooth 5.2. Jeżeli chodzi o złącza na obudowie, to znajdziemy tam trzy porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), jeden port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) oraz czytnik kart SD, port HDMI 2.0 i gniazdo combo jack 3,5 mm. Pangolin posiada oczywiście również podświetlaną klawiaturę typu chiclet, gładzik i miejsce na blokadę Kensington. Jedynie kamera internetowa wypada mizernie, gdyż posiada tylko rozdzielczość jednego megapiksela (720p). Na otarcie łez, producent dodał sprzętowy wyłącznik.

Wszystko zasila akumulator litowo-jonowy o pojemności 70 Wh, który można ładować za pomocą ładowarki o mocy 65 W. Złącze ładowania nie zostało wymienione w specyfikacji, więc okaże się, czy będzie to USB typu C. Same gabaryty sprzętu wydają się dość przenośne, gdyż laptop mierzy 37,06 × 24,79 × 1,80 cm i waży poniżej 1,8 kg.

Zaktualizowany Pangolin trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 1299$ (czyli ponad 5600zł netto), plasując go w środkowym przedziale cenowym oferty System76. Zatem drodzy czytelnicy – Jak oceniacie nadchodzący laptop firmy System76? Zdecydowalibyście się dopłacić do tego typu sprzętu? Komentarze są do Waszej dyspozycji!

Sprzęty System76 są chwalone pod wieloma względami

Źródło: NotebookCheck; System76.