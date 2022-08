Nowe procesory AMD Ryzen wprowadziły rewolucję nie tyle w wydajności samego procesora, co właśnie zintegrowanej grafiki – okazuje się, że zastosowany układ AMD Radeon 680M nada się nawet do grania w 1440p.

Chodzi o procesory AMD Ryzen 6000, które bazują na architekturze Zen3+ i korzystają ze zintegrowanej grafiki na bazie architektury RDNA 2. Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić laptopa ASUS ROG Zephyrus Duo 16 z takim układem i sprzęt zrobił na nas spore wrażenie.

Testy grafiki AMD Radeon 680M w 1440p

Na kanale AMD APU Gaming pojawiły się testy laptopa Lenovo IdeaPad 5 Pro 15ARH7. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie... chodziło o wydajność zintegrowanej grafiki.

Laptop został wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 6800HS (8 rdzeni/16 wątków Zen 3+) ze zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon 680M (12 bloków CU opartych o architekturę RDNA 2). Oprócz tego zastosowano 16 GB pamięci LPDDR5-6400.

Na co stać taką konfigurację?

Okazuje się, że grafika pozwoliła na w miarę płynną rozgrywkę rozdzielczości 1440p w Forza Horizon 5 (wysokie ustawienia) i Metal Gear 5 (prawie maksymalne ustawienia). W obydwóch tytułach uzyskano jakieś 30 – 40 fps.

W kolejnym materiale sprawdzono wydajność układu w Devil May Cry 5 (ustawienia wysokie), FIFA 22 (ustawienia wysokie), GTA V (ustawienia bardzo wysokie) i World War Z (ustawienia średnio-wysokie). W dwóch pierwszych tytułach płynność animacji oscylowała w granicach 30 – 40 fps, ale w dwóch kolejnych było to już około 50 – 60 fps.

Oczywiście mówimy o mniej wymagających tytułach, a płynność na poziomie 30 – 40 fps i tak pozostawia wiele do życzenia. Widać jednak, że grafika AMD Radeon 680M nada się do grania nie tylko w 1080p, ale "od biedy" nawet w rozdzielczości 1440p (chociaż zdecydowanie lepiej obniżyć rozdzielczość). To obecnie najwydajniejszy zintegrowany układ graficzny, który osiągami dorównuje słabszym, samodzielnym kartom graficznym. Szkoda jednak, że (póki co) jest on dostępny tylko w laptopach.

Źródło: YouTube @ AMD APU Gaming