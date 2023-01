Czekaliśmy, czekaliśmy i się w końcu doczekaliśmy! Firma MSI dołącza do producentów, którzy przygotowali swoje autorskie wersje kart Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX.

Jesteśmy po premierze kart graficznych Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, a w międzyczasie na rynku pojawiły się niereferencyjne wersje kart partnerskich producentów. Wśród niereferentów początkowo nie było modeli MSI.

Zgodnie z obietnicami producent nadrobił zaległości i przygotował swoje konstrukcje.

MSI prezentuje swoje wersje kart Radeon RX 7900

Producent przygotował modele Radeon RX 7900 XT Gaming Trio Classic i Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic. Obydwa bazują na tej samej konstrukcji.

Do chłodzenia kart wykorzystano autorski układ chłodzenia Tri Frozr 2, który wykorzystuje masywny radiator z ciepłowodami oraz trzy wentylatory Torx Fan 4.0. Co ważne, konstrukcja oferuje pasywny tryb działania Zero Frozr, więc w spoczynku powinna pozostawać całkowicie bezgłośna.

Modele MSI Gaming Trio Classic zostały utrzymane w efektownej stylistyce i na pewno wpadną w oko entuzjastom. Warto jednak zwrócić uwagę, że karty są naprawdę spore (zajmują trzy miejsca w obudowie i mają prawie 33 cm długości).

Do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 2.1. Do poprawnego działania wymagane jest podłączenie trzech 8-pinowych wtyczek zasilających.

Różnica sprowadza się do specyfikacji. W modelu Radeon RX 7900 XT zastosowano rdzeń Navi 31 XT z 5376 jednostkami cieniującymi oraz 20 GB pamięci GDDR6 320-bit. Radeon RX 7900 XTX oferuje mocniejszą konfigurację – układ Navi 31 XTX z 6144 jednostkami cieniującymi oraz 24 GB pamięci GDDR6 384-bit.

Szczegóły dotyczące dostępności kart MSI Radeon RX 7900 XT Gaming Trio Classic i Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic w sklepach jeszcze nie zostały ujawnione. Możemy jednak podejrzewać, że autorskie wersje MSI będą wyżej wycenione od referencyjnych modeli AMD.

Źródło: MSI