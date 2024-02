Firma technologiczna i badawcza 2loopTech S.A. jest zaangażowana w rozwijanie zastosowań sztucznej inteligencji w systemie recyklingu paneli fotowoltaicznych.

Innowacyjne podejście, które firma rozwija we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, pozwoli na przetwarzanie aż 8000 ton paneli rocznie. To pionierskie rozwiązanie w dziedzinie recyklingu odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Czwarta rewolucja przemysłowa, polegająca na integracji świata rzeczywistego i maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym, reprezentowanym przez internet i technologie informacyjne, jest już rzeczywistością. Internet Rzeczy gwarantuje komunikację między maszynami bez udziału człowieka. Autonomiczne, inteligentne maszyny, wyposażone w indywidualne systemy przetwarzania danych i oprogramowanie, nie byłyby w stanie zapewnić ciągłości procesu produkcyjnego bez możliwości wzajemnej komunikacji. Dzięki współdzieleniu informacji, odczytywaniu danych, monitorowaniu wartości dostarczanych przez różnorodne czujniki oraz śledzeniu wyników, maszyny mogą efektywnie funkcjonować bez konieczności ingerencji ludzkiej.

"Pracujemy nad wykorzystaniem całkowicie zautomatyzowanych systemów (połączenie AIoT), gdzie dane są przesyłane do Web3 bezpośrednio z maszyny bez interwencji człowieka" - mówi dr Maciej Tora, prezes zarządu 2loopTech S.A. "Pozwala to na szybką identyfikację panelu i odpowiedni dobór sekwencyjnego oddzielenia poszczególnych elementów. Przy takim rozwiązaniu możemy osiągnąć do 8000 ton przerobu rocznie z jednej instalacji do recyklingu PV" - dodaje.

Niemal 100% odzyskiwanie materiałów

Instalacja, nad którą pracuje 2loopTech S.A., charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, niskim zużyciem energii oraz w pełni zautomatyzowanym procesem opartym na inteligentnych rozwiązaniach. Wykorzystuje innowacyjną technologię opracowaną przez firmę we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. "Nasze rozwiązania pozwalają na nieomal 100% przetworzenie materiałów, z których wykonany jest panel PV" - wyjaśnia prof. Barbara Tora, przewodnicząca Rady Naukowej 2loopTech S.A. "Przede wszystkim odzyskuje z paneli cenne surowce, m.in. krzem, miedź i srebro. Wdrożenie w ciąg technologiczny AIoT pozwoli na znaczne zoptymalizowanie tego procesu pod względem czasowym i kosztowym" - dodaje prof. Barbara Tora.

Aktualnie, firma posiada zgodę na przetwarzanie paneli PV do 2 tysięcy ton rocznie, co przyniesie przychód na poziomie około 7 milionów PLN. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia instalacji 2loopTech S.A. planuje wystąpić o zgodę na przetwarzanie do 8 tysięcy ton PV rocznie. To pozwoli na czterokrotnie zwiększenie wydajności zakładu oraz osiągnięcie przychodów w wysokości około 28 milionów PLN rocznie.

źródło: informacja prasowa