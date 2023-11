Fotowoltaika na balkonie. "Fotobalkonika" obniży rachunki?

Fotobalkonika, czyli fotowoltaika na balkonie. Takie rozwiązanie oferuje od teraz Energa Obrót. Montaż paneli fotowoltaicznych na barierkach balkonów może zdaniem spółki przyczynić się do wyraźnego obniżenia rachunków za energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne wśród odbiorców prywatnych to przede wszystkim instalacje montowane na dachach domów jednorodzinnych. Coraz większą popularność zyskują jednak rozwiązania dedykowane mieszkańcom bloków. Mowa tu zarówno o instalacjach montowanych na dachach budynków, jak i fotowoltaice balkonowej.

Energa Obrót przygotowała dla swoich klientów rozwiązanie, które nazywa "fotobalkoniką". Instalacja fotowoltaiczna na balkonie ma zdaniem firmy przyczynić się do oszczędności na poziomie od 21 do 40 proc. na rachunkach za energię elektryczną w skali roku.

Proces zakupu instalacji fotowoltaicznej na balkon wydaje się być przyjazny klientom. Energa Obrót informuje, że klient nie płaci za wycenę inwestycji i przygotowanie indywidualnej oferty. System montażowy do "fotobalkoniki" jest dostosowany do montażu paneli fotowoltaicznych pod kątem 90 stopni, równolegle do balkonowych barierek.

Fotowoltaika na balkonie. Sposób na niższe rachunki

– Fotobalkonika to innowacyjne rozwiązanie, które ma potencjał zmienić rodzaj energii elektrycznej, z jakiej korzystamy w naszych domach. Dzięki niemu można zmniejszyć zależność od tradycyjnych źródeł, a także przyczynić się do ochrony środowiska. To również doskonała okazja do zaoszczędzenia na rachunkach za prąd. Energa Obrót oferuje różnorodne rozwiązania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb – mówi Aleksander Chołodnicki, dyrektor Departamentu Marketingu i Produktów Energi Obrotu.

Instalacja fotowoltaiczna na balkonie, oferowana przez Energę Obrót, ma posiadać 25 lat gwarancji na wydajność oraz pięć lat gwarancji na sam montaż. Klienci otrzymują też roczne ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej na koszt spółki. Aby zainstalować fotowoltaikę na balkonie, konieczne jest posiadanie zgody wspólnoty lub spółdzielni oraz gniazda elektrycznego na balkonie.