Nie musisz dziś być grafikiem, malarzem czy nawet mieć zmysłu artystycznego, by stworzyć sobie ładny obrazek. Zrobi to za ciebie AI. Prezentujemy wybór najlepszych narzędzi do generowania w ten sposób grafiki.

Pierwszą styczność z budzącą spore obawy AI każdy z nas zaliczył w sposób prawdopodobnie nie do końca świadomy - bo podczas fotografowania na naszych telefonach. Oczywiście nie należy tu negować wartości zdjęć wykonywanych smartfonami, ani potencjału ich optyki i sensorów, który, jakby go nie krytykować, mały nie jest. Lecz nie ulega wątpliwości, że AI działa z naszych kieszonkowych aparatach. I to nie tylko po aktywowaniu funkcji wspomagania AI. To AI, które pomaga odpowiednio zapisać obraz, zinterpretować kolor, czyli AI nie ingerujące (są oczywiście wyjątki) znacząco w wygląd zdjęcia. Ba, nawet nie tyle AI, co ściśle określony algorytm.

Są też funkcje określane jako AI w telefonach, które mocniej modyfikują fotografie, a znają je na przykład posiadacze telefonów Xiaomi. Funkcja wykrywania nieba i zastępowania go gotowymi wzorcami jest już obecna w tych produktach od wielu lat. To właśnie najprostszy przykład AI, o którym mowa w tym tekście. AI, które nie tylko wspomaga zapis fotografii, ale wręcz pozwala je na nowo stworzyć, wypełnić obiektami, których wcześniej na zdjęciu nie było.



Podmienione niebo na zdjęciu z telefonu przez algorytm AI. Zdjęcie po lewej na górze to oryginał.

Dla przykładu, Adobe uczy AI swojego Photoshopa i pokrewne mu aplikacje przedstawiając mu swoją bazę zdjęć Adobe Stock. Jednak nie tylko Photoshopem człowiek żyje, i choć każde wygenerowane przez AI zdjęcie będzie skłaniało do określenia go „fotoszopowanym”, to dziś to słowo ma znacznie szersze znaczenie i dotyczy aplikacji wielu producentów.

Świetne generatory grafiki AI, ale bez wersji próbnej

W miare upływu czasu, generatory, które wcześniej oferowały darmowe wersje próbne, mogą utracić taką opcję (na stałe lub tymczasowo). Tak stało się na przykład w przypadku DALL-E 2 stworzonego przez OpenAI, czy świetnego Midjourney, który niestety wymaga uruchomienia przez platformę Discord, co jest pewnym utrudnieniem.

Najlepsze aplikacje do generowania grafik AI - darmowe lub z wersją próbną

Proponowane poniżej generatory oferują albo wersję próbną, albo (częściej) ograniczenie liczby generowanych grafik dziennie. Po zużyciu odpowiednika kredytów trzeba odczekać pewien czas, zanim nasze konto się uzupełni i znowu będzie możliwe generowanie obrazów. Zakup subskrypcji oznacza oczywiście zdjęcie ograniczeń, które mogą dotyczyć rozdzielczości generowanych obrazów lub ich detaliczności. Nie zawsze są to duże koszty, biorąc pod uwagę korzyści jakie dają generatory AI.

Dlaczego warto korzystać z generatorów grafik AI?

Choć generatory obrazów AI to rzecz, która może być postrzegalna jako wtórna (szczególnie przed doświadczonego fotografa, grafika), bo tworzone zdjęcia/grafiki bazują na tym co już kiedyś gdzieś powstało, to wielość kombinacji jakie możemy uzyskać i fakt, że oryginalnych zdjęć/grafik są w internecie miliardy, sprawia, że AI jest w stanie stworzyć coś o charakterze nowości dla większości odbiorców.

Jest to też sposób, by uniknąć kwestii pozwolenia na użycie wizerunku danej osoby, gdyż ta wygenerowana przez AI… nie istnieje naprawdę, wiec nie może domagać się swoich praw. Jednakże może być konieczne wykupienie licencji na użytkowanie wygenerowanych obrazów u twórcy danego narzędzia.

Generator grafiki AI jest świetnym sposobem na stworzenie podstawy naszej pracy, czyli uzyskanie punktu wyjścia, który już samodzielnie (dopracujemy). Jednakże jeśli oczekujemy grafiki na poziomie obrazów malowanych przez nawet przeciętnego malarza, czy przypominających przekształcone w rysunki zdjęcia, czasem możemy się rozczarować. Szczególnie gdy oczekujemy takiego efektu na podstawie skąpej informacji wejściowej.



Miał być tłum witający pojazd z kosmitami, który ląduje w centrum miasta. No i trochę tak jest.

Szybkość tworzenia obrazów jest tym co stanowi ogromną zaletę AI. Sprawdza się ono bardzo dobrze szczególnie w tych zastosowaniach, gdzie ważna jest zdolność do automatycznego powtórzenia konkretnej czynności przy jednoczesnym posiłkowaniu się bardzo dużą bazą wzorców. Tak jest na przykład przy generowaniu tekstów o konkretnym stylu, podmianie tła, zestawu barw, czy tworzeniu typowo graficznych prac, które mają więcej wspólnego z geometrią niż realizmem.



Kosmiczne fantazje wygenerowane przez AI.

Satysfakcjonujące są także takie grafiki, jak generowany widok kosmosu, mieniące się feerią kolorów obrazy. Wtedy trudno odbiorcy znaleźć punkt odniesienia, pozwalający zdyskredytować nienaturalność obrazu. Generatory grafiki AI oferują wytrenowane już pod kątem konkretnych efektów narzędzia, na przykład gotowe style obrazu.

O tym należy pamiętać korzystając z generatora grafiki AI

Żaden generator nie będzie czytał nam w myślach. Nawet jeśli zażądamy, by na obrazie pojawił się „Darth Vader jadący motocyklem” i taki obraz będzie wygenerowany, może on odbiegać od naszych oczekiwań. Żądanie narysowania „kota, lisa i wiewiórki” nie koniecznie musi oznaczać, że będą to trzy zwierzęta. AI może stworzyć hybrydę tych zwierząt, bo składnia zapytania pozostawia pole do interpretacji.

Im krótszy, ale zarazem konkretniejszy, jest opis naszych oczekiwań co do generowanej grafiki tym lepiej. Należy metodą prób i błędów poznać zwyczaje danego generatora i to jak odpowiada na konkretne zapytanie. Odpowiedź może być mimo tych samych kryteriów wejściowych różna za każdym razem, bo taka jest natura generatora AI.

Obrazy mogą być obarczone rażącymi błędami, dotyczącymi np. wyglądu twarzy (oczy, emocje, mimika), czy logiki w rozmieszczeniu elementów zdjęcia. Im dokładniej opiszemy lub wskażemy z pomocą wejściowej grafiki co chcemy uzyskać, tym bliższy oczekiwań będzie rezultat.



Błędy w wyglądzie twarzy czasem są na tyle niewielkie, że można usunąć je na etapie przetwarzania zdjęcia.

Wiele generatorów ma możliwość podania negatywnego wejścia, czyli informacji o tym, czego na pewno nie chcemy zobaczyć na wygenerowanym obrazie. Są też opcje podłożenia naszego zdjęcia jako wejściowego stylu czy określenia liczby powtórzeń procedury generowania obrazu co zapewni bardziej naturalny wynik.



Po lewej zdjęcie kapsuły SpaceX przygotowanej na misję Axiom, po prawej wygenerowana grafika na podstawie zdjęcia.

DALL-E 2 - brak wersji próbnej, tylko subskrypcja

Midjourney - brak wersji próbnej, tylko subskrypcja

Dream Studio - wersja próbna, opcja zakupu kredytów

Bing Image Creator - wersja testowa bez ograniczeń

Adobe Firefly - darmowa wersja beta, płatna subskrypcja Adobe CC

GenCraft - kredyty przywracane codziennie, subskrypcja bez limitów

PicsArt - siedmiodniowy trial, abonament bez ograniczeń

StarryAI - kredyty przywracane codziennie, opcja zakupu kredytów, subskrypcja

Craiyon - wersja testowa ograniczona rozmiarem zdjęć, subskrypcja

Deep Dream Generator - kredyty przywracane zależnie od aktywności, subskrypcja