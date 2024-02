Jak zabezpieczyć dane przed niepowołanym dostępem? Dobrym pomysłem może być szyfrowany pendrive. Jeszcze lepszym pendrive Ovrdrive USB.

Szyfrowany pendrive to świetny gadżet dla badaczy, dziennikarzy i innych osób chcących zabezpieczyć poufne dane przed niepowołanym dostępem. Używanie takiego sprzętu może być problematyczne, a w niektórych krajach nawet nielegalne. Z pomocą przychodzi tutaj Ovrdrive USB.

Pendrive dla tajniaków

Ovrdrive USB to specjalny pendrive, który został opracowany przez Crowd Supply Ryan Walker z Interrupt Labs. Co ważne, projekt jest darmowy (open source), więc konstruktorzy udostępniają schematy, specyfikację i opis technologii.

Pendrive na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie. W rzeczywistości to bardzo ciekawy projekt, który ma na celu jeszcze lepiej zabezpieczyć poufne dane.

Konstruktorzy wprowadzili tutaj innowacytjne rozwiązanie, które w sprytny sposób zabezpiecza pliki. Zwykłe podłączenie pamięci nie ukazuje żadnych danych, więc dla postronnej osoby pendrive wydaje się uszkodzony. Dostęp do ukrytych plików można uzyskać dopiero po szybkim, trzykrotnym podłączeniu urządzenia do portu USB. Konstruktorzy przewidzieli tylko 8 GB pamięci na dane, a do komunikacji wykorzystano przestarzały interfejs USB 2.0.

Projekt zakładał wprowadzenie mechanizmu samozniszczenia danych. Zmiana zasilania powodowała podgrzanie modułu pamięci NAND do ponad 100*C, co skutkowałoby bezpowrotnym usunięciem tajnych plików (przynajmniej w teorii). Produkcja takiego sprzętu okazała się jednak zbyt trudna. Mechanizm domyślnie jest zatem wyłączony (można go jednak włączyć).



Porównanie Ovrdrive USB do podobnych rozwiązań dostępnych na rynku

Ovrdrive USB ma zostać wydany w ramach kampanii crowdfundingowej na Crowd Supply z celem 3500 dolarów (w chwili pisania artykułu zebrano już 83% celu, a wpłacających ciągle przybywa). Urządzenie zostało wycenione na 69 dolarów. Wspierający mają otrzymać sprzęt w sierpniu 2024 r.

Źródło: Crowd Supply Ovrdrive USB