Harmonogram dezaktywacji sieci 3G w T-Mobile uległ zmianie. Kiedy mieszkańcy poszczególnych regionów Polski mogą spodziewać się wyłączeń?

T-Mobile wyłączy 3G szybciej niż planowano

We wrześniu ubiegłego roku T-Mobile ogłosił rozpoczęcie procesu wyłączania sieci 3G. Sam fakt takiego posunięcia raczej nikogo nie zdziwił - wielu innych operatorów także zaczyna realizować podobne działania. Wyłączenie 3G ma pozwolić na zwolnienie częstotliwości z zakresu 900 Mhz, a co za tym idzie - wykorzystania ich do szybszych połączeń w ramach technologii 4G/LTE i 5G.

Zgodnie z ówczesnym harmonogramem, cały proces w T-Mobile miał się zakończyć do końca listopada 2023 roku. Jak się jednak okazuje, firma zmieniła swoje plany i wyłączenie 3G nastąpi znacznie szybciej.

Nowy harmonogram wyłączania sieci 3G w T-Mobile

Sieci 3G nie ma już w okolicach Ciechanowa, Sieradza oraz Piotrkowa Trybunalskiego. W tym miesiącu zostanie wyłączona w kolejnych rejonach - Rybnika, Suwałk i Skierniewic, a także na Podkarpaciu. Później sieć 3G znacznie znikać coraz szybciej:

luty 2023 : okolice Elbląga, Olsztyna, Ełku, Piły, Leszna, Legnicy, Opola, Częstochowy, Katowic, Białej Podlaskiej, Chełma, Zamościa, Łodzi, Płocka, Włocławka;

: okolice Elbląga, Olsztyna, Ełku, Piły, Leszna, Legnicy, Opola, Częstochowy, Katowic, Białej Podlaskiej, Chełma, Zamościa, Łodzi, Płocka, Włocławka; marzec 2023 : okolice Gdańska, Słupska, Koszalina, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Wałbrzycha, Kalisza, Konina, Łomży, Lublina, Kielc, Rzeszowa, Krakowa, Bielsko-Białej, Nowego Sącza;

: okolice Gdańska, Słupska, Koszalina, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Wałbrzycha, Kalisza, Konina, Łomży, Lublina, Kielc, Rzeszowa, Krakowa, Bielsko-Białej, Nowego Sącza; kwiecień 2023: okolice Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Jeleniej Góry, Wrocławia, Ostrołęki, Białegostoku, Siedlec, Warszawy.

Dokładne daty wyłączeń dla poszczególnych gmin lub powiatów można sprawdzić na stronie T-Mobile z harmonogramem.

Źródło: T-Mobile