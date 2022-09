Sieć 3G po ponad dwudziestu latach odchodzi do lamusa. T-Mobile jako pierwszy z polskich operatorów rozpoczyna jej dezaktywację. Proces ten rozpoczyna się już w poniedziałek i potrwa do końca listopada 2023 roku. Które nadajniki trzeciej generacji idą pod nóż jako pierwsze?

Sieć 3G to technologia, która jako pierwsza pozwoliła nam korzystać z mobilnego połączenia internetowego w sposób porównywalny z łączami stacjonarnymi. Od kilku miesięcy wszyscy operatorzy komórkowi w Polsce przymierzają się do jej wyłączenia. Jako pierwsze w życie ten plan wprowadza T-Mobile, którego klienci zaczną wypadać z zasięgu sieci 3G już w najbliższy poniedziałek. Jak sprawdzić czy oznacza to dla nas problem?

Kiedy T-Mobile wyłączy sieć 3G?

Poza zasięgiem sieci 3G jest już część klientów T-Mobile. Ta technologia nie działa w części województwa świętokrzyskiego, dokładnie w pasie od Wąchocka do Ostrowca Świętokrzyskiego. Na początku tego roku w ramach testu T-Mobile włączyło ponad 50 nadajników w tym rejonie. Od 26 września 2022 r. podobny los stanie się udziałem kolejnych stacji bazowych. Terminarz wyłączenia sieci 3G jest następujący:

Zgodnie z nim do końca listopada 2023 r. T-Mobile przestanie dostarczać internet w technologii trzeciej generacji.

Dlaczego sieć 3G jest wyłączana?

Dezaktywacja sieci 3G zwolni częstotliwości z zakresu 900 Mhz. T-Mobile, tak jak i pozostali operatorzy, planuje wykorzystywać je na potrzeby szybszych połączeń oferowanych przez technologię 4G/LTE oraz 5G.

Jak będzie przebiegać wyłączenie sieci 3G z perspektywy użytkowników?

Większość użytkowników internetu mobilnego nie zauważy różnicy. Nie zostaną oni pozbawieni zasięgu sieci, tylko jednego z kilku rozwiązań przesyłowych. Technologia 3G będzie zastępowana przez 4G/LTE oraz 5G Oczywiście wymaga to od użytkowników korzystania z:

telefonu lub modemu obsługującego sieć 4G/LTE

odpowiedniej karty SIM

Z oceny operatorów sieci komórkowych wynika, że odpowiednich rozwiązań brakuje zaledwie promilowi klientów. Zainteresowani mogą liczyć na komunikat wraz z instrukcją postępowania jeszcze przed wyłączeniem sieci 3G. Karty SIM można wymienić nieodpłatnie w punktach obsługi T-Mobile.

Jak sprawdzić czy telefon obsługuje 4G/LTE?

Z informacji prasowej T-Mobile wynika, że sieci 4G mogą nie obsługiwać karty SIM starsze, niż 6 lat. W kwestii telefonów oraz modemów nie jest to oczywiste i żeby sprawdzić możliwości swojego urządzenia, należy sięgnąć do instrukcji obsługi lub wykonać drobny test połączenia internetowego.

Należy uruchomić połączenie mobilne (transfer danych). Po nawiązaniu połączenia telefon wyświetli informację o sieci, z której korzysta. Jeśli jest to 3G, należy sprawdzić jego ustawienia i przełączyć się na sieć 4G/LTE. Brak takiej opcji oznacza, że nasze urządzenie nie będzie współpracować.

W takiej sytuacji możemy wymienić urządzenie na nowe. Jeśli nie chcemy tego robić, internet mobilny w sieci T-Mobile, z którego skorzystamy będzie dostarczany przez technologię 2G. Transfer danych nadal będzie możliwy, ale jego prędkość może być odczuwalnie niższa.

Źródło: T-Mobile