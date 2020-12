To, co mamy na swoich telefonach, komputerach i nośnikach może sporo o nas mówić i wiele osób, którym wydaje się, że dobrze nas znają, mogłoby się zdziwić tym, co odkryło.

Tajne pliki bin Ladena – czego można dowiedzieć się z komputera?

Nieco ponad trzy lata temu Mike Pompeo, wówczas jeszcze pełniący funkcję dyrektora CIA, odtajnił niespełna 470 tysięcy plików zabezpieczonych na komputerach, telefonach, pendrivach i płytach, podczas nalotu na kryjówkę Osamy bin Ladena. Profilerzy amerykańskiej agencji, psychologowie kryminalni, religioznawcy i militarni eksperci przeanalizowali je, aby odpowiedzieć na pytanie: jaki tak naprawdę był założyciel Al-Kaidy.

Dokument poświęcony temu tematowi – Tajne pliki bin Ladena – zadebiutuje w National Geographic już dzisiaj (4 grudnia) o godzinie 21.00. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć, ile można wyciągnąć na temat jednej osoby z samych jego urządzeń, to oglądaj koniecznie.

Jaki był bin Laden? Pliki powiedzą ci prawdę

Już teraz możemy zdradzić, że Osama bin Laden pisał swój cyfrowy dziennik osobisty, a także przechowywał najróżniejsze nagrania propagandowe i oświadczenia. Zaraz obok nich na nośnikach znajdowały się filmy, takie jak… Kurczak Mały czy Epoka Lodowcowa 3. Dowiadujemy się tego, dzięki odszyfrowaniu ponad 250 gigabajtów danych, w czym aktywny udział brał dziennikarz Peter Bergen, autor dokumentu.

Co wypada podkreślić, pomimo tego, że chętnie wykorzystywał nowe technologie, saudyjski terrorysta wcale nie miał zaufania do Internetu. Dlatego nigdy nie wysyłał plików w ten sposób, lecz zapisywał je na pendrivach i dawał swoim „kurierom” do przekazania dalej.

Źródło: National Geographic, informacja własna

