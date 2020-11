Wiedźmin od Netflix ma już wielomilionowe grono fanów. Najnowsze informacje na temat serialu nie będą dla nich szczególnie przyjemne.

Koronawirus w ekipie pracującej nad drugim sezonem Wiedźmin od Netflix

Jak donoszą branżowe serwisy, prace na planie zostały wstrzymane. Powód? Koronawirus i cztery pozytywne wyniki testów w ekipie. Wedle tych samych źródeł zakażone osoby nie należą do obsady i zostały od razu odizolowane obecnie przebywając na kwarantannie, ale to nie jedyne z podjętych kroków.

Kolejne to przymusowe wolne dla wszystkich bywających ostatnio na planie i takie same testy, oby z negatywnymi wynikami. Jeśli będzie to możliwe ekipa wróci do Arborfield Studios, bo właśnie tam trwały i jeszcze przez pewien czas potrwają prace nad drugim sezonem serialu.

Kiedy pojawią się nowe odcinki Wiedźmin od Netflix?

Być może niektórzy pamiętają, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Prace nad drugim sezonem Wiedźmin od Netflix były już wstrzymywane, a przerwa trwała wtedy dość długo bo około 4 miesięcy. Teraz powinna być krótsza, ale nie zmienia to tego, że ekipa kolejny raz napotyka przeszkody. Tym bardziej, że trzeba pamiętać jeszcze o niedawnym lockdownie wprowadzonym w Wielkiej Brytanii, przez co trzeba było korygować część planów.

Drugi sezon Wiedźmin od Netflix nie miał i wciąż nie ma ustalonej daty premiery, mówiono i mówi się jedynie o 2021 roku. Niestety piętrzące się kłopoty nie napawają optymizmem i będzie pojawiać się zapewne coraz więcej komentarzy z przypuszczeniami, że nowe odcinki serialu zadebiutują nie wcześniej niż za rok, czyli pod koniec przywołanego 2021 roku.

Źródło: redanianintelligence

