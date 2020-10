Smutną informację jako pierwsze przekazało BBC. Powołując się na rozmowę z rodziną podano, iż marł we śnie. Już od pewnego czasu mówiło się o poważnej chorobie i systematycznie pogarszającym się stanie zdrowia aktora.

Sean Connery odszedł w wieku 90 lat. Bez wątpienia należy mówić w jego przypadku o bardzo bogatej karierze. Niektóre role zostały docenione, Sean Connery zdobył między innymi Oscara i Złoty Glob (najlepszy aktor drugoplanowy za film Nietykalni) oraz nagrodę BAFTA (najlepszy aktor pierwszoplanowy za film Imię róży). Królowa Elżbieta II nadała mu w 2000 roku tytuł szlachecki Knight Bachelor.

Sean Connery kojarzony jest przede wszystkim z roli Jamesa Bonda. Wcielał się w słynnego Agenta 007 aż sześciokrotnie w filmach Doktor No, Pozdrowienia z Rosji, Goldfinger, Operacja Piorun, Żyje się tylko dwa razy oraz Diamenty są wieczne. Siedmiokrotnie jeśli uwzględnimy również poboczne Nigdy nie mów nigdy.

Sir Sean Connery has died at the age of 90. He was the first actor to play James Bond on the big screen in Dr. No in 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice and Diamonds Are Forever followed. pic.twitter.com/VaFPHCM5Ou