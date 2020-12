Earwig and the Witch to tytuł pierwszej komputerowej animacji 3D legendarnego Studia Ghibli. Opinie po obejrzeniu pierwszego zwiastuna są mieszane – zobacz i wyrób sobie swoją.

Mój sąsiad Totoro, Szkarłatny pilot, Szopy w natarciu, Księżniczka Mononoke czy Ruchomy zamek Hauru to tylko kilka z niezwykłych produkcji, jakie ma na swoim koncie tokijskie Studio Ghibli. Japończycy znani z przepięknie rysowanych opowieści postanowili wkroczyć w erę nowoczesności i przygotować pierwszą animację komputerową. Jej tytuł brzmi Earwig and the Witch, a pierwszy zwiastun pozwala przekonać się o tym, jak podeszli do tematu. Bez zbędnego przedłużania spójrzmy więc na ten materiał…

Zobacz pierwszy zwiastun Earwig and the Witch – nowej animacji Studia Ghibli:

I jak ci się to podoba? Czy pomimo grafiki komputerowej widzisz w tym ducha Studia Ghibli czy może jednak brakuje tu klimatu, do jakiego przyzwyczaili nas Japończycy? Koniecznie daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, a tymczasem dodajmy jeszcze kilka słów na temat samej produkcji.

O czym jest i kiedy zadebiutuje film Earwig and the Witch?

Film Earwig and the Witch, którego reżyserem jest Gorō Miyazaki (odpowiedzialny wcześniej między innymi za Opowieści z Ziemiomorza i Makowe wzgórze), przedstawia opowieść o sierocie, dowiadującej się w pewnym momencie, że jest córką wiedźmy, a to prowadzi ją do świata niezwykłych rzeczy i wydarzeń. Spodziewamy się wyrazistych postaci oraz historii pełnej wzruszeń i niespodzianek.

Premiera filmu Earwig and the Witch została zaplanowana na 30 grudnia, ale dotyczy to wyłącznie Japonii. Do innych części świata animacja dotrzeć ma na początku 2021 roku.

