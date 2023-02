Wo Long: Fallen Dynasty ma cechować się wysokim poziomem trudności. A co z wymagania sprzętowymi wersji PC? Właśnie wyjaśniono.

Team NINJA odkrywa kolejne karty

Wo Long: Fallen Dynasty zalicza się do najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku. Wkrótce przekonamy się, czy dołączy do grona najlepszych gier RPG ostatnich lat. Szanse są, chociażby dlatego, że jest to kolejny projekt studia Team NINJA.

Mowa o ekipie mającej w dorobku między innymi serię NiOh, która dała graczom niezły wycisk. Tutaj ma być podobnie, Wo Long: Fallen Dynasty nie zapowiada się na produkcję, którą ukończymy ziewając i popijając kawę.

Czy wizyta w starożytnych Chinach i spotkanie z hordami potworów mocno obciąży komputery? Wydaje się, że nie ma powodów to paniki, przedstawione przez twórców wymagania sprzętowe nie wyglądają niepokojąco i zabawa powinna być możliwa nie tylko na najlepiej wyposażonych zestawach.

Wymagania sprzętowe Wo Long: Fallen Dynasty

Minimalna konfiguracja sprzętowa (720p, 30 fps, ustawienia Best Performance):

Windows 10 / Windows 11 w wersji 64-bit

procesor Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3400G

8 GB RAM

karta graficzna GeForce GTX 1650 (4 GB) / Radeon RX 570 (4 GB)

DirectX 12

60 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1080p, 60 fps, ustawienia Standard):

Windows 10 / Windows 11 w wersji 64-bit

procesor Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600XT

16 GB RAM

karta graficzna GeForce RTX 2060 (6 GB) / Radeon RX 5700 XT (8 GB)

DirectX 12

60 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Dodano, że to rozgrywki w rozdzielczości 4K przy 60 fps i ustawieniach Standard potrzeba będzie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 lub lepszej.

Warto czekać Wo Long: Fallen Dynasty? Sprawdź sam

Do premiery Wo Long: Fallen Dynasty coraz bliżej, zaplanowano ją na 3 marca. Wszyscy zainteresowanie będą mogli wcześniej przyjrzeć się rozgrywce, ponieważ twórcy zaplanowali kolejną, rozbudowaną wersję demo. Testy potrwają od 24 lutego od godziny 9:00 do 27 marca do godziny 8:59. Przewidziano je na wszystkich platformach docelowych gry, czyli PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One.

