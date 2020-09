Oto i on! GeForce RTX 3080 obejmuje pozycję nowego króla wydajności kart graficznych. To władca tymczasowy, bo niebawem na rynku pojawi się jeszcze wydajniejsza konstrukcja Nvidii.

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Przetestowaliśmy kartę graficzną GeForce RTX 3080 z nowej generacji Nvidia Ampere. Nowa konstrukcja zaskakuje świetnymi osiągami, dzięki czemu obejmuje pozycję lidera w naszym rankingu GPU.

GeForce RTX 3080 to pierwszy przedstawiciel generacji Ampere (jeżeli bierzemy pod uwagę karty graficzne typowo do grania). Konstrukcja bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 z 8704 jednostkami CUDA i dysponuje 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit.

Nie ulega wątpliwości, że GeForce RTX 3080 to obecnie najwydajniejsza karta graficzna na rynku. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszej (przed)premierowej recenzji, gdzie znajdziecie szczegółową specyfikację, testy wydajności, a także informacje o podkręcaniu.

GeForce RTX 3080 – najwydajniejsza karta graficzna na rynku

Jeżeli nie macie czasu, by zagłębiać się w szczegóły, zachęcamy do odwiedzenia naszego rankingu GPU – to miejsce, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje o kartach graficznych, a także możecie ze sobą porównać dwa dowolne modele.

Nikogo nie powinno więc dziwić, że GeForce RTX 3080 objął pozycję nowego lidera rankingu – bez problemu pokonał GeForce RTX 2080 Ti (nie mówiąc już o konkurencyjnych modelach Radeon RX 5700 XT czy Radeon VII).

Kolejne premiery na horyzoncie – to będzie gorący okres na rynku kart graficznych

Oczywiście to dopiero początek premier Nvidii. Już za tydzień na rynku zadebiutuje model GeForce RTX 3090, który zaoferuje jeszcze lepsze osiągi i obejmie pozycję nowego króla wydajności. Z kolei w przyszłym miesiącu (15. października) czeka nas premiera modelu GeForce RTX 3070 – to tańszy model, który ma szansę stać się najbardziej opłacalną propozycją dla graczy.

Jak długo Nvidia będzie obejmować pozycję króla wydajności kart graficznych? Tego pewnie dowiemy się pod koniec października, gdy AMD zaprezentuje karty Radeon RX 6000 – nowe modele mają zaoferować potężny wzrost wydajności. Czy pokonają RTX 3090? Okaże się po oficjalnej premierze i testach.

Źródło: inf. własna

