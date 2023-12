Do festiwalu świątecznego rozdawnictwa dołącza GOG, który przygotował dla graczy interesujący prezent. Darmowa gra idzie w parze z zimową wyprzedażą, więc jest szansa na zakup tanich gier na PC.

Czas start! Zimowa wyprzedaż na GOG

Im bliżej końca 2023 r., tym więcej prezentów dla graczy. Być może dla wielu fanów wirtualnej rozrywki dobrą okazją na uzupełnienie kolekcji gier będzie zimowa wyprzedaż na GOG, w ramach której znajdziemy ponad 6 tysięcy pozycji w niższych cenach. Wydarzenie zakończy się 4 stycznia 2024 r., a oto przegląd gier na PC w promocyjnych cenach:

A Plague Tale Bundle (dwie gry) za 112,09 zł (zamiast 249 zł);

za 112,09 zł (zamiast 249 zł); Disco Elysium - The Final Cut za 35,79 zł (zamiast 142,99 zł);

Heroes of Might and Magic 3: Complete za 9,89 zł (zamiast 39,49 zł);

Fallout 4: GOTY za 42,29 zł (zamiast 169 zł);

Horizon Zero Dawn: Complete Edition za 54,79 zł (zamiast 219 zł);

Days Gone za 54,79 zł (zamiast 219 zł);

Dragon Age: Origins - Ultimate Edition za 15,79 zł (zamiast 79,09 zł);

Uncharted: Legacy of Thieves Collection za 109,49 zł (zamiast 219 zł);

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition za 33,79 zł (zamiast 169 zł);

Everspace 2 za 162,49 zł (zamiast 249,99 zł);

The Medium Deluxe Edition za 99,99 zł (zamiast 199,99 zł)

Trepang2 za 93,09 zł (zamiast 138,99 zł)

Dredge za 86,19 zł (zamiast 114,99 zł)

Ghostrunner 2 za 125,29 zł (zamiast 179 zł);

Alien: Isolation Collection za 57,49 zł (zamiast 229,99 zł).

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager za darmo na GOG

Chcąc odebrać Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager za darmo, trzeba wiedzieć, że oferta wygaśnie w sobotę 16 grudnia o godzinie 15:00 czasu polskiego, więc warto się pospieszyć. Czy warto przypisać tę grę do swojego konta? Fani strategicznych gier 2D w konwencji fantasy będą się czuć tutaj jak ryba w wodzie. Alternatywą jest darmowy prezent od Epic Games Store.

