Sony po raz ostatni w tym roku aktualizuje katalog gier PS Plus Extra i Premium. Zestawienie gier na grudzień 2023 wygląda arcyciekawie, a wisienką na torcie jest hit Rockstar Games.

Gra, którą trzeba znać. Nie ma zmiłuj

Ta gra ma dekadę, pamięta czasy PS3, a satysfakcja z rozgrywki płynie szerokim strumieniem nawet dziś. GTA 5 ma 10 lat i nieustannie znajduje się w centrum uwagi graczy, chociaż pierwszy oficjalny zwiastun GTA 6 ten stan rzeczy naturalnie zaburza.

Niemniej to właśnie GTA 5 zasili katalog gier PS Plus Premium i Extra w grudniu. Oczywiście abonenci otrzymają dostęp do wielu innych tytułów. Oto wszystko, co przygotowała japońska korporacja na koniec roku.

PS Plus Extra na grudzień

Wszystkie poniższe tytuły będą dostępne w PS Plus Premium już od 19 grudnia. A o to bohaterowie tego miesiąca:

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PS Plus Premium na grudzień

Subskrybenci najdroższego wariantu PS Plus otrzymają dodatkowo dostęp do:

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

