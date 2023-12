Netflix ma ambitne plany w kontekście gier. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami wzmożonych wysiłków, które miały na celu rozwinięcie katalogu Netflix Games. Teraz poznaliśmy plany giganta branży na nadchodzącą przyszłość.

Netflix rozgościł się w branży gier

Netflix to nie tylko filmy i seriale. Serwis streamingowy ma bardzo ambitne plany względem innej formy wirtualnej rozrywki, czyli gier. Wszystko odbywa się w ramach Netflix Games, a pierwsze produkcje otrzymaliśmy w listopadzie 2021 r. Mobilne gry od Netflixa są dostępne bez dodatkowych opłat - wystarczy miesięczna subskrypcja.

W zamian otrzymujemy dostęp do kilkudziesięciu mobilnych produkcji, w których nie uświadczymy mikropłatności oraz reklam. W większości są to gry znacznie mniejszego kalibru, niemniej znajdziemy też prawdziwe perełki. Dowód? Od dziś, 14 grudnia, abonenci pobiorą GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS.

Plany na rok 2024

Netflix poinformował, że do końca roku w katalogu gier znajdziemy 86 tytułów. To całkiem sporo, ale warto zaznaczyć, że w przygotowaniu jest “prawie 90 kolejnych” - podkreśla Mike Verdu, wiceprezes ds. gier w Netflix. Potwierdzono, że w 2024 r. otrzymamy między innymi:

Cozy Grove: Camp Spirit

FashionVerse

Game Dev Tycoon

Sonic Mania Plus

czy mobilną wersję Hades

Ale to nie wszystko, ponieważ w ramach Netflix Games mamy otrzymać w przyszłości grę osadzoną w uniwersum Squid Games (aktualnie brak szczegółów). Jeśli to Was nie przekonało o rzeczonych “ambitnych planach”, to wiedzcie, że w produkcji znajduje się również wysokobudżetowa gra segmentu AAA z Rafaelem Grassetti - byłym dyrektorem artystycznym w Santa Monica Studio - na pokładzie.

Źródło: Netflix