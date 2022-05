Firma TCL oficjalnie zaprezentowała swoją tegoroczną ofertę TV. Oto co mają do zaoferowania telewizory na rok 2022 i jak przedstawiają się ich ceny.

Nowe telewizory TCL w Polsce: od P63 do C93

Aktualnie mniej więcej co dziesiąty telewizor kupowany w Polsce ma logo TCL. Urządzenia tego producenta cieszą się coraz większą popularnością, a tegoroczne modele powinny tylko pomóc w dalszym dynamicznym wzroście. Poznaliśmy pełną ofertę i kompletny cennik tegorocznych modeli: od podstawowej serii P63, po flagowce z oznaczeniem C93. „Trójka” jako druga cyfra po literce informuje nas właśnie o tym, że jest to urządzenie z linii na rok 2022. Spójrzmy więc, na co możemy liczyć i ile przyjdzie nam za to zapłacić.

TCL P63 i P73 – dobrze wyposażone telewizory dla „Kowalskiego”

Łatwo skojarzyć „P” (w nazwie serii) ze słowem „podstawowy”. Telewizory oznaczone jako P63 i P73 to właśnie modele klasy podstawowej – kierowane do osób, które chcą wydać możliwie niewiele za przyzwoitą jakość i funkcjonalność. Choć ceny rozpoczynają się tu od niespełna 2 tysięcy złotych, nawet w serii P63 możemy liczyć na obraz 4K HDR (choć bez zdumiewających efektów), głośniki z Dolby Audio, tryb Game Master (dla miłośników gier) oraz system Google TV, dający dostęp do wszystkich popularnych aplikacji i zapewniający intuicyjną obsługę, wraz z Asystentem Google.

Ceny TCL P63:

43-calowy TCL 43P635 / 43P638 – 1699 zł

50-calowy TCL 50P635 / 50P638 – 1899 zł

55-calowy TCL 55P635 / 55P638 – 2199 zł

65-calowy TCL 65P635 – 3399 zł

65-calowy TCL 65P638 – 3499 zł

75-calowy TCL 65P635 – 5299 zł

Do wszystkiego, o czym wspomniałem przy okazji P63 w serii P73 dochodzi jeszcze technologia Wide Color Gamut, czego efektem ma być bardziej szczegółowy i wiernie odwzorowany obraz w rozdzielczości 4K. Podobnie jak w specyfikacji, tak i w cenach różnice są niewielkie.

Ceny TCL P73:

43-calowy TCL 43P73 – 1799 zł

50-calowy TCL 50P73 – 2099 zł

55-calowy TCL 55P73 – 2399 zł

65-calowy TCL 65P73 – 3699 zł

75-calowy TCL 75P73 – 5999 zł

TCL C63 i C73 – technologia QLED w dobrej cenie

Wyżej w tegorocznej ofercie firmy TCL plasują się telewizory QLED, a więc wykorzystujące technologię kropek kwantowych dla poprawy kolorów. Podstawową serią wyposażoną w to rozwiązanie będzie C63. Cechy charakterystyczne? Ano między innymi zaawansowany upłynniacz ruchu, HDR w wariancie Pro, Game Master, głośniki marki Onkyo i szansa na uzyskanie efektów przestrzennych z Dolby Atmos. Modele od 55 cali wzwyż mogą także pochwalić się regulowaną podstawką.

Ceny TCL C63:

43-calowy TCL 43C63 – 2299 zł

50-calowy TCL 50C63 – 2499 zł

55-calowy TCL 55C63 – 2699 zł

65-calowy TCL 65C63 – 3999 zł

75-calowy TCL 75C63 – 6299 zł

Gdy liczysz na coś więcej, postaw na serię C73. Niestety producent mocno tu namieszał, bo w zależności od rozmiaru mamy do czynienia z zupełnie różnymi specyfikacjami. Przykładowo modele 43 i 50 cali mają panele klasy 60 Hz, tymczasem 55, 65 i 75 cali – 144 Hz, a 85 i 98 cali – 120 Hz. W tych środkowych ekran został osadzony na centralnej podstawce, a w mniejszych i większych – na stopkach. Wersje od 55 cali w górę oferują ponadto Dolby Vision IQ (czyli automatyczne dostosowywanie obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu). Krótko mówiąc: to świetne telewizory, ale nierówne.

Ceny TCL C73:

43-calowy TCL 43C73 – 2399 zł

50-calowy TCL 50C73 – 2699 zł

55-calowy TCL 55C73 – 3499 zł

65-calowy TCL 65C73 – 4999 zł

75-calowy TCL 75C73 – 7199 zł

85-calowy TCL 85C73 – 10 999 zł

98-calowy TCL 98C73 – 24 999 zł

TCL C83 i C93 – telewizory QLED z podświetleniem Mini LED

Dla poszukiwaczy najwyższej jakości TCL przewidział serie C83 i C93 – również z technologią QLED, systemem Google TV, trybem Game Master Pro, poważnym HDR-em i matrycami klasy 144 Hz. Wyróżniają się tym, że zastosowano w nich podświetlenie Mini LED, znacząco poprawiające kontrast. Nie jest to poziom OLED-ów, ale z drugiej strony przewyższa OLED-y pod względem jasności. W C83 możemy liczyć na 1500 stref świecenia i jasność dochodzącą do 1500 nitów (a do tego głośniki 2.1 marki Onkyo).

Ceny TCL C83:

55-calowy TCL 55C83 – 5999 zł

65-calowy TCL 65C83 – 7399 zł

75-calowy TCL 75C83 – 10 999 zł

We flagowej serii C93 – tworzonej przez jedynie dwa modele: o przekątnych 65 i 75 cali – stref świecenia jest już prawie 2000, a jasność osiąga 2500 nitów. System głośników jest tu natomiast uzupełniony o dwa przetworniki skierowane ku górze – dla lepszych efektów przestrzennych. Brzmi świetnie, ale i swoje kosztuje…

Ceny TCL C93:

65-calowy TCL 65C93 – 8999 zł

75-calowy TCL 75C93 – 12 499 zł

Wiadomo, że z ocenami warto zaczekać do testów, ale jak na papierze podoba ci się tegoroczna oferta marki TCL?

Źródło: TCL Polska, informacja własna