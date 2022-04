Sharp zdołał wyrobić sobie całkiem pozytywną opinię jako producent telewizorów. Jego najnowsze serie EQ6 i EQ7 zapowiadają się naprawdę dobrze i mogą zdobyć niemałą popularność.

Telewizory Sharp EQ6 i EQ7 łączyć mają w sobie trzy niezwykle istotne cechy: niewygórowaną cenę, nowoczesne technologie i przyjemne dla oka wzornictwo. Zaczynając od końca, producent postawił na eleganckie, aluminiowe konstrukcje o stonowanym designie.

Sharp EQ6 i EQ7 – telewizory QLED o niezłej specyfikacji

Jeśli chodzi o możliwości, to nowe telewizory Sharp oferują rozdzielczość 4K i obsługują HDR we wszystkich podstawowych formatach. Przy jasności na poziomie 500 nitów nie można liczyć na zdumiewające efekty, ale i tak obraz powinien wyglądać dobrze. Technologia upłynniania ruchu sprawdzi się przy oglądaniu wydarzeń sportowych czy dynamicznych filmów akcji. Kluczowa jednak jest obecność kropek kwantowych – tak, EQ6 i EQ7 to telewizory QLED.

Producent nie zapomniał również o dobrym audio. Stąd 24-watowe głośniki firmy harman/kardon, mające zapewniać „czystą reprodukcję dźwięku oraz solidne basy bez odczuwalnych zniekształceń”. Sharp obiecuje czysty dźwięk i wyraźne dialogi, a do tego głębokie basy. Za efekty przestrzenne odpowiadają natomiast technologie Dolby Atmos i DTS:X.

Android na pokładzie i szerokie opcje łączności

Przejdźmy do kolejnego z istotnych punktów, którym jest funkcjonalność. O nią również można być spokojnym, gdyż na pokładzie telewizorów znajduje się system Android 11. To oznacza wygodne i intuicyjne sterowanie, jak również dostęp do wszystkich popularnych aplikacji, takich jak Netflix, YouTube, Amazon Prime Video czy HBO Max.

Są też wszystkie kluczowe tunery DVB, jest Bluetooth, jest Chromecast, są porty USB i czytnik kart microSD, a także cztery gniazda HDMI i wyjście AUX.

Ile kosztują nowe telewizory Sharp? Ceny przedstawiają się następująco:

50-calowy Sharp 50EQ6 – 2899 zł

50-calowy Sharp 50EQ7 – 2999 zł

55-calowy Sharp 55EQ6 – 3399 zł

55-calowy Sharp 55EQ7 – 3499 zł

65-calowy Sharp 65EQ6 – 4499 zł

65-calowy Sharp 65EQ7 – 4699 zł

75-calowy Sharp 75EQ6 – 6499 zł

75-calowy Sharp 75EQ7 – 6699 zł

Jak więc widzisz, w odniesieniu do specyfikacji ceny są naprawdę atrakcyjne. Pozostaje tylko skonfrontować je z rzeczywistą jakością.

Źródło: Sharp