I ma się czym chwalić – telewizory Panasonic OLED na rok 2022 prezentują wysoki poziom. Przynajmniej na papierze ich potencjał jest bardzo duży.

Panasonic: telewizory OLED na rok 2022 zaprezentowane

Wypasiony Panasonic LZ2000 został zaprezentowany w styczniu. Na zakup flagowca, którego cena będzie pięciocyfrowa, niewielu z nas się jednak zdecyduje. Japoński producent ma też na szczęście coś dla tych, którzy chcieliby sprawić sobie telewizor OLED, ale przy nieco skromniejszym budżecie. Poznaj serie LZ1500, LZ1000 i LZ980.



Panasonic LZ1000

Co ciekawe i warte wspomnienia już na samym wstępie, wszystkie tegoroczne telewizory OLED marki Panasonic będą wyposażone w panele EX. Przypomnijmy, że to nowy rodzaj wyświetlaczy, w których firmie LG Display udało się poprawić jasność o około 30%. W połączeniu z procesorem HCX Pro AI Processor ma się to przełożyć na wiernie odtworzone kolory i przekonujące efekty HDR.

(Jednak choć wszystkie modele wykorzystają jaśniejsze panele, to jednak LZ2000 będzie świecić jaśniej, dzięki tajemniczej technologii o nazwie Luminance Booster).

Zjawiskowy obraz, niezły dźwięk i szeroka funkcjonalność

Jest jeszcze jedna nowość, o której warto wspomnieć. Mianowicie: Panasonic po raz pierwszy zaoferuje 42-calowy telewizor OLED. Mało tego – nie jeden, a dwa. Tak małych reprezentantów doczekają się serię LZ980 i LZ1500. Pozostałe dostępne przekątne to 48, 55 i 65 cali oraz 77 cali (wyłącznie w serii LZ2000).



Panasonic LZ1500

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w tegorocznej ofercie telewizorów OLED marki Panasonic? Między innymi na Game Control Board (czyli panel gracza z szybkim dostępem do najważniejszych funkcji i ustawień), niski input lag, lepsze dostosowywanie parametrów obrazu do otoczenia, system My Home Screen w nowej wersji 7.0, porty HDMI 2.1 oraz obsługę AMD FreeSync Premium, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive i Dolby Atmos.

Telewizory Panasonic OLED 2022 – przegląd i porównanie serii: LZ980 LZ1000 LZ1500 LZ2000 Jakość obrazu: 4K HDR 120 Hz 4K HDR 120 Hz 4K HDR 120 Hz 4K HDR 120 Hz Panel: 4K OLED Master OLED Master OLED Pro Master OLED Pro Procesor: HCX Pro AI Processor HCX Pro AI Processor HCX Pro AI Processor HCX Pro AI Processor HDR: Dolby Vision (IQ), HDR10+ (Adaptive), HLG Dolby Vision (IQ), HDR10+ (Adaptive), HLG Dolby Vision (IQ), HDR10+ (Adaptive), HLG Dolby Vision (IQ), HDR10+ (Adaptive), HLG Tryb filmowca: tak tak tak tak System audio: Cinema Surround Pro Cinema Surround Pro Dynamic Cinema Surround Pro 360 Soundscape Pro Głośniki: 2.0, 30W 2.0, 30W 2.1, 50W 5.1.2, 150W Dolby Atmos: tak tak tak tak Porty HDMI: 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 Porty USB: 3x USB 3x USB 3x USB 3x USB Tunery TV: DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 Przekątne: 42, 48, 55 i 65 cali 55 i 65 cali 42, 48, 55 i 65 cali 55, 65 i 77 cali

Źródło: Panasonic, FlatpanelsHD