Techland ma ostatnio sporo powodów do zadowolenia i wygląda na to, że rośnie w siłę. Co oznacza to dla graczy? Między innymi więcej gier.

Techland szykuje RPG z otwartym światem

Już od pewnego czasu Techland kojarzy nam się przede wszystkim z serią Dying Light. Jak się okazuje, Dying Light 2: Stay Human bardzo szybko zaczął na siebie zarabiać, a to daje rodzimemu producentowi możliwość spokojnej realizacji kolejnych projektów. Jednym z nich jest niezapowiedziana jeszcze gra RPG z otwartym światem.

Na ten moment całość pozostaje omawiana tajemnicą, aczkolwiek poza ujawnieniem gatunku zdradzono, iż gracze mogą spodziewać się klimatów fantasy. No i wypada odnotować, że mowa tutaj o projekcie AAA (wysokobudżetowym). Aby nieco zaostrzyć apetyty zaprezentowano pierwszą grafikę koncepcyjną.

Nowy zespół, wiele talentów

Nie jest tak, że prace nad tajemniczą grą rozpoczynają się dopiero teraz. Fundamenty podobno zostały wylane i mają być bardzo solidne. Można dawać takim stwierdzeniom wiarę patrząc na nazwiska, które już teraz znajdują się w składzie zespołu odpowiedzialnego za nowe RPG.

To między innymi Arkadiusz Borowik (Narrative Lead mający w dorobku współpracę z CD Projekt Red przy Wiedźmin 2: Zabójcy Królów, Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatkach do tych produkcji), Bartosz Ochman (Open World Director z Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon w CV), David McClure (Lead Game Designer wcześniej związany z Arkane Studios, Deep Silver i Playground Games) czy Kevin Quaid (Lead Animator po kilku latach pracy w Guerilla Games, także przy Horizon Zero Dawn i dodatku The Frozen Wilds).

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych dotychczasowych osiągnięć przy serii Dying Light. Ponadto, nasza przygoda z Dying Light 2 Stay Human dopiero się zaczęła. Planujemy wspierać tę grę przez przynajmniej 5 lat. Chcemy, aby jej rozmiar i możliwości dorównały, albo nawet przewyższyły to, co nasza społeczność otrzymała po premierze w przypadku jej poprzednika. Jednocześnie mamy ambicje w postaci wprowadzenia zupełnie nowego IP, znacznie różniącego się od produkcji, które wydawaliśmy w ostatnich latach. Pora na prawdziwie next-genowe doświadczenie. Będzie to epicka historia fantasy osadzona w ogromnym otwartym świecie, napędzana umiejętnościami oraz doświadczeniem, które zebraliśmy na przestrzeni lat. Wszystko to idzie w parze z nowymi pomysłami, pasją i kreatywnością. Chociaż obecnie nie możemy podać zbyt wielu szczegółów o tym projekcie, to jesteśmy w pełni zaangażowani w jego produkcję i nie możemy się doczekać odpowiedniego momentu, w którym opowiemy o nim więcej światu.” - Paweł Marchewka, CEO Techlandu

Trudno teraz o jakichkolwiek werdykt, ale wzbudzić zainteresowanie rodzimemu producentowi bez wątpienia się udało. Czekamy na dalsze, być może konkretniejsze informacje.

Źródło: Techland