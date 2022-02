Dying Light 2 nie tylko ma potencjał zostać najlepszą grą tego roku, ale również jednym z najbardziej wymagających tytułów. Sprawdzimy różne karty oraz procesory, a ponadto porównamy wszystkie ustawienia oraz jakość skalowania NVIDIA DLSS z AMD FSR – zapraszamy!

Zakładamy, że o najnowszym dziele naszych rodaków ze studia Techland wszyscy już słyszeli (a jeżeli nie, to odsyłamy do recenzji Dying Light 2 – sprawdziliśmy zarówno na PC, jak i na konsoli), więc nad nią samą rozwodzić się nie będziemy, poza oczywiście aspektem wydajności i jakości obrazu. Zacznijmy może od tego drugiego.

Ustawienia jakości obrazu Dying Light 2

Gra posiada łącznie pięć presetów ustawień – Niskie, Średnie, Wysokie, Ray Tracing oraz Wysoki Ray Tracing. Aktywowanie tych z Ray Tracingiem w nazwie automatycznie przełącza grę w tryb DirectX 12, podczas gdy pierwsze trzy profile można ogrywać z użyciem bibliotek DirectX 11. Gra wspiera również asynchroniczne obliczenia, zatem starsze karty AMD powinny tu mieć przewagę nad równie starszymi kartami NVIDII, gdyby nie to, że tryb ten używa się głównie do obsługi śledzenia promieni, w którym każdy wie, jak AMD obecnie wypada (i którego starsze karty wprost nie obsługują). Ale nie uprzedzajmy faktów.

Porównanie jakości obrazu w różnych ustawieniach (noc):



Ustawienia obrazu - kolejno Niskie, Średnie, Wysokie, RT oraz Wysokie RT - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Po lewej ustawienia niskie, a po prawej wysokie.



Po lewej ustawienia wysokie, a po prawej z podstawowym śledzeniem promieni.



Po lewej ustawienia niskie, a po prawej ustawienia najwyższe z RT.

Momentalnie rzuca się w oczy, że jedyny słuszny sposób na doświadczanie nowego dzieła Techlandu to ten z aktywnym śledzeniem promieni, przynajmniej w tym minimalnym stopniu. Gra jest pełna półmrocznych scen, a miasto pozbawione prądu nocą wygląda bardzo nienaturalnie z wykorzystaniem klasycznej metody obliczania oświetlenia. Zresztą w dzień wcale nie jest lepiej w przypadku grania bez RT – w tym trybie roślinność nie rzuca cieni i porównanie wygląda jakbyśmy oglądali gry z różnej epoki.

Porównanie jakości obrazu w różnych ustawieniach (dzień):



Ustawienia obrazu - kolejno Niskie, Średnie, Wysokie, RT oraz Wysokie RT - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Po lewej ustawienia niskie, a po prawej wysokie.



Po lewej ustawienia wysokie, a po prawej z podstawowym śledzeniem promieni.



Po lewej ustawienia niskie, a po prawej najwyższe z RT.

Jest jednak jeszcze jedna rzecz, która natychmiast rzuca się w oczy. Poza kwestią oświetlenia, poziom detali praktycznie w ogóle nie ulega zmianie! Nawet jakość tekstur jest z grubsza taka sama na wszystkich poziomach szczegółowości (gra nie pozwala tego regulować, więc możliwe, że faktycznie jest tylko jeden zestaw tekstur). Tak przynajmniej prezentuje się sytuacja na zrzutach. Podczas faktycznej gry nieco więcej zyskuje profil Wysoki, oferując więcej efektów cząsteczkowych oraz pogodowych.

Dying Light 2 to bodajże pierwsza gra, która uzmysłowiła nam, że rozdzielczość FHD powinna już odejść do lamusa...

To jednak, co od razu podczas testowania wychwyciliśmy, to kwestia rozdzielczości – świat DL2 jest pełen detali i wszystko w nim żyje i rusza się. Sprawia to, że granie w rozdzielczości FHD (przynajmniej na naszym 27” ekranie) było bardzo krzywdzące względem tego, ile gra zyskuje już w 1440p! Testy przeprowadziliśmy też z aktywnymi technikami skalowania i uprzedzamy, że granie w 1080p z DLSS Performance lub dowolnym poziomem FSR to proszenie się o mdłości (obraz dosłownie pływa).

Porównanie jakości skalowania NVIDIA DLSS i AMD FSR

Skoro już skalowanie wywołaliśmy z lasu, to pora i jemu się dokładnie przyjrzeć. Dying Light to wyjątkowy pod tym względem tytuł, gdyż jako jeden z pierwszych (o ile nie pierwszy tak wymagający) oferuje zastosowanie obu popularnych algorytmów skalowania (a w praktyce trzech, gdyż można jeszcze skalować obraz liniowo, czego nie polecamy). Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentują się obie technologie - porównania dokonaliśmy na najnowszych sterownikach obu producentów (na dzień 02.02.2022). I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga - nasz suwaczek do porównywania dodaje swoje własne skalowanie... Dlatego, dla pełnego obrazu sytuacji wstawiamy też zdjęcia w pełnej rozdzielczości i to z ich pomocą polecamy porównywać wszystkie tryby skalowania (w trybie pełnoekranowym) - każdy zrzut waży około 0,5 MB dla FHD i 1,5 MB dla QHD.

Porównanie obrazu natywnego 1920x1080 px z DLSS i FSR



Natywny obraz 1080p - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Kolejne ustawienie FSR - od lewej: Jakość, Balans, Wydajność - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Kolejne ustawienie DLSS - od lewej: Jakość, Balans, Wydajność - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Porównanie rozdzielczości natywnej (po lewej), z DLSS "Jakość" (po prawej).



Porównanie FSR "Jakość" (po lewej), z rozdzielczością natywną (po prawej).



Porównanie FSR "Jakość" (po lewej), z DLSS "Jakość" (po prawej).



Porównanie FSR "Jakość" (po lewej), z DLSS "Wydajność" (po prawej).

Obraz natywnie wygląda bezsprzecznie najlepiej ale implementacja DLSS w tym tytule nie jest daleko z nim. Funkcja FSR wygląda tak, jak oczekiwalibyśmy tego po klasycznym skalowaniu, choć faktycznie bardziej podnosi wydajność niż DLSS. Subiektywnie w przypadku FHD wybralibyśmy grę w natywnej rozdzielczości bez skalowania, nawet kosztem wydajności lub ustawień graficznych (ale nie RT).

Porównanie obrazu natywnego 2560x1440 px z DLSS i FSR



Natywny obraz 4K - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Kolejne ustawienie FSR - od lewej: Jakość, Balans, Wydajność - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Kolejne ustawienie DLSS - od lewej: Jakość, Balans, Wydajność - kliknij, aby zobaczyć w pełnej jakości.



Porównanie rozdzielczości natywnej (po lewej), z DLSS "Jakość" (po prawej).



Porównanie FSR "Jakość" (po lewej), z rozdzielczością natywną (po prawej).





Porównanie FSR "Jakość" (po lewej), z DLSS "Jakość" (po prawej).



Porównanie FSR "Jakość" (po lewej), z DLSS "Wydajność" (po prawej).

Podczas grania w 1440p oraz tym bardziej 4K skalowanie nie tylko zaczyna wyglądać lepiej, ale też staje się w zasadzie niezbędne (jak się za moment przekonacie). Tu dopiero DLSS pokazuje klasę, oferując obraz subiektywnie nierozróżnialny od natywnego (również w ruchu), a miejscami nawet przyjemniejszy dla oka. Niestety nie można tego samego powiedzieć o FSR, który zupełnie nie radzi sobie z półprzeźroczystymi materiałami (jak siatka), a do tego gubi bardzo wiele detali (spróbujcie odczytać czerwony napis na budynku w centralnej części zrzutu...). Teoretycznie przy tych samych ustawieniach oferuje wyższą wydajność, tylko że jakościowo DLSS Performance wypada lepiej niż FSR Quality, jednocześnie oferując więcej FPS. Wniosek może i oczywisty (ostatecznie NVIDIA oferuje dedykowane jednostki sprzętowe odpowiedzialne za to skalowanie), acz konieczny do podkreślenia. FSR należy traktować, jako ostatnią deskę ratunku, gdy brakuje płynności.

Jakiej płynności wymaga Dying Light 2 do przyjemnej zabawy?

Zanim przejdziemy już do faktycznych testów sprzętu, to jeszcze podzielimy się naszymi spostrzeżeniami, co do wydajności i tego, jak wpływa na grę. W grze praktycznie cały czas trzeba biegać, skakać i walczyć w sposób wymagający mimo wszystko precyzji i zgrania ruchów w czasie. Aby gra nie irytowała (subiektywnie, bo oczywiście dla każdego będzie to inny próg) uważamy, że komputer powinien średnio oferować w naszym teście 45 FPS – oznacza to około 35-40 FPS w miejscach, gdzie raczej zwiedzamy (wioski z NPC i sklepami) i około 55-60 FPS podczas eksploracji miasta i walki.

Jakie są najlepsze ustawienia graficzne Dying Light 2?

Podsumowując kwestię jakości obrazu, nasza rekomendacja dla najlepszego kompromisu wydajności i właśnie jakości rozgrywki to granie w 1440p w ustawieniach „Ray Tracing” z ewentualnym obniżeniem niektórych z detali, tak aby utrzymać ponad 50 FPS podczas eksploracji. Można tu wspierać się DLSS Quality, ale raczej unikalibyśmy FSR, który w tej konkretnej grze wyjątkowo sobie nie radzi (a w FHD zmienia się w symulator wady wzroku). Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie, jaka karta i procesor sprostają takim ustawieniom :)

Testy wydajności w Dying Light 2 – procedura testowa

Testy wydajności kart przeprowadziliśmy na naszej starej platformie testowej (to prawdopodobnie ostatni artykuł z jej udziałem):

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AiO: Corsair 240 mm

Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

Płyta główna: MSI X570 Godlike

SSD PCIe 4.0: Corsair MP600

Zasilacz: Chieftec PowerUp 750 W

Obudowa: BeQuiet Silent Base 802

System operacyjny Windows 10 (21H2)

Niestety nie udało się zdobyć do testów żadnej topowej karty od AMD, więc wykresy będą nieco bardziej zielone niż zwykle. Testy przeprowadziliśmy na etapie gry, w którym całe miasto jest już odblokowane (oraz mamy dostęp do paralotni). Pomiary dotyczą miejsca, które mocno obciąża kartę graficzną, zatem należy na nie patrzeć jako na „najgorszą możliwą sytuację” – podczas typowej rozgrywki, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, FPS będzie znacznie wyższy. Nie prowadziliśmy testów w takim miejscu, gdyż zacierały nam się różnice między kartami (limitem były inne podzespoły).

Na wykresach umieściliśmy też osobne wyniki dla pomiaru z aktywnym skalowaniem rozdzielczości (najlepszym dostępnym). Jeżeli na jakimś wykresie nie ma danej karty, to albo jej wydajność była zbyt wysoka, albo zbyt niska (<20 FPS), aby uzasadnić granie w danych ustawieniach. Testy wykonaliśmy na sterownikach w wersji 511.32 dla kart NVIDII oraz 21.30 dla kart AMD.

Wojciech Spychała UWAGA – dnia 01.02.22 NVIDIA wypuściła nowe sterowniki zoptymalizowane pod Dying Light 2! Zgadza się, niespełna 24 godziny po zakończeniu przez nas testowania kart graficznych, NVIDIA wypuściła nowe sterowniki, w których w szczególności poprawiono wydajność gry Dying Light 2. Nie mieliśmy już czasu powtarzać wszystkich testów, zatem sprawdziliśmy tylko ogólny przyrost wydajności na 2 kartach – RTX 3080 Ti oraz GTX 1070. W pierwszym przypadku wzrost wydajności sięgał 6% z aktywnym DLSS i 3% bez niego, a w drugim różnic nie odnotowaliśmy praktycznie żadnych. Wniosek z tego taki, że wyniki kart NVIDII z serii RTX 3000 na poniższych wykresach można uznać za niższe niż w rzeczywistości o podane powyżej wartości procentowe.

Testy kart graficznych w Dying Light 2 w rozdzielczosci 1080p (FHD)

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 1920 x 1080 px - ustawienia "Niskie"

[FPS] więcej = lepiej

AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 148

98 AMD Radeon RX 5700 114

83 NVIDIA GeForce GTX 1070 [FSR Q] 99

75 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 98

76 NVIDIA GeForce RTX 3050 76

58 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR Q] 68

49 AMD Radeon RX 6500 XT [FSR Q] 67

38 NVIDIA GeForce GTX 1070 64

48 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR Q] 49

37 NVIDIA GeForce GTX 970 45

36 AMD Radeon RX 6500 XT 38

25 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 31

24 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 1920 x 1080 px - ustawienia "Średnie"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 166

113 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 153

111 NVIDIA GeForce RTX 3080 148

104 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 147

87 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 139

107 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 133

103 AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 124

84 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 115

92 AMD Radeon RX 6600 XT 103

82 AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 84

66 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 82

65 NVIDIA GeForce GTX 1070 [FSR Q] 72

55 NVIDIA GeForce RTX 3050 64

50 AMD Radeon RX 6500 XT [FSR Q] 51

32 NVIDIA GeForce GTX 1070 49

37 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR Q] 46

33 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [FSR Q] 33

26 NVIDIA GeForce GTX 970 33

25 AMD Radeon RX 6500 XT 32

22 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 22

18 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 1920 x 1080 px - ustawienia "Wysokie"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 167

117 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 156

108 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 153

115 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 138

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 136

102 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 120

96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 118

94 AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 101

79 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 99

81 AMD Radeon RX 6600 XT 85

68 AMD Radeon RX 5700 71

56 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 70

56 NVIDIA GeForce GTX 1070 [FSR Q] 57

43 NVIDIA GeForce RTX 3050 55

44 AMD Radeon RX 6500 XT [FSR Q] 42

29 NVIDIA GeForce GTX 1070 41

32 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR Q] 39

29 AMD Radeon RX 6500 XT 32

23 NVIDIA GeForce GTX 970 29

24 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 1920 x 1080 px - ustawienia "Ray Tracing"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 137

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 129

92 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 111

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 103

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 99

48 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 91

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 69

34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 64

29 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 55

42 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 54

32 NVIDIA GeForce RTX 3050 36

26 AMD Radeon RX 6600 XT 32

13 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 1920 x 1080 px - ustawienia "Wysoki Ray Tracing"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 121

91 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 116

91 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 82

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 76

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 72

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 51

26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 48

25 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 44

34 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 41

24 NVIDIA GeForce RTX 3050 28

22 AMD Radeon RX 6600 XT 23

10 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

W najniższej testowanej przez nas rozdzielczości udało się potwierdzić, że faktycznie od biedy w Dying Light 2 da się zagrać na GTX 1050 Ti, ale raczej z aktywnym FSR, jeżeli zależy nam na komforcie gry. Najnowsze dziecię AMD - RX 6500 XT - okrywa wstydem swoją rodzinę GPU, plasując się zwykle poniżej blisko 8-letniego GTX 970. Nowy RTX 3050 za to radzi sobie bardzo dobrze, a z DLSS pozwala pograć nawet z aktywnym śledzeniem promieni (pokonując RX 6600 XT!). Starsze, ale kiedyś mocne karty również pozwolą cieszyć się grą na wysokich ustawieniach, choć dla optymalnej płynności GTX 1070 również musiał posiłkować się FSR, zatem tu raczej zalecamy zejście do ustawień średnich.

Masz monitor Full HD i chciałbyś zagrać w Dying Light 2 w najwyższych detalach z Ray Tracingiem przy stabilnych 60 FPS? Upewnij się, czy w Twoim PC siedzi przynajmniej RTX 3080!

Do grania w natywnym Full HD z wszystkimi bajerami graficznymi trzeba się zaopatrzyć w kartę klasy NVIDIA GeForce RTX 3080 z 10 GB vRAM, ponieważ jak widać po minimalnym FPS (nawet z aktywnym DLSS), karty z 8 GB nawet w tej rozdzielczości już dostają zadyszki. Pokazuje to dobitnie jak NVIDIA skrzywdziła serię RTX 3000 właśnie małym rozmiarem pamięci graficznej. Z dwojga złego to nadal lepsza opcja niż w przypadku kart AMD, które (jak możemy wnioskować po wynikach RX 6600 XT) jeszcze mniej się nadają do grania z Ray Tracingiem.

Testy kart graficznych w Dying Light 2 w rozdzielczosci 1440p (QHD)

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 2560 x 1440 px - ustawienia "Średnie"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 143

109 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 121

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 118

97 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 117

93 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 101

81 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 97

77 AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 94

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 77

62 AMD Radeon RX 6600 XT 69

56 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 60

50 AMD Radeon RX 5700 57

43 NVIDIA GeForce GTX 1070 [FSR Q] 53

40 NVIDIA GeForce RTX 3050 43

35 AMD Radeon RX 6500 XT [FSR Q] 42

28 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR Q] 38

30 NVIDIA GeForce GTX 1070 34

27 AMD Radeon RX 6500 XT 27

20 NVIDIA GeForce GTX 970 24

19 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 2560 x 1440 px - ustawienia "Wysokie"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 143

110 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 132

104 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 117

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 110

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

87 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 95

76 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 94

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 87

70 AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 78

61 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 70

57 AMD Radeon RX 6600 XT 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 53

44 AMD Radeon RX 5700 49

37 NVIDIA GeForce GTX 1070 [FSR Q] 44

34 NVIDIA GeForce RTX 3050 39

31 AMD Radeon RX 6500 XT [FSR Q] 34

23 NVIDIA GeForce GTX 1070 30

23 NVIDIA GeForce GTX 970 [FSR Q] 29

23 AMD Radeon RX 6500 XT 23

17 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 2560 x 1440 px - ustawienia "Ray Tracing"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 111

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 104

84 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 77

59 NVIDIA GeForce RTX 3080 70

55 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 69

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 65

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 43

21 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 41

28 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 41

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 37

29 AMD Radeon RX 6600 XT 22

15 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 2560 x 1440 px - ustawienia "Wysoki Ray Tracing"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 93

74 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 86

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 60

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 55

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 53

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 51

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 34

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31

13 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q] 29

22 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 29

17 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Podczas testów w rozdzielczości 1440p zrezygnowaliśmy już z testowania najniższych ustawień (choć warto odnotować, że RX 6500 XT dzielnie wywalczył w nich średnio 33 FPS bez FRS!), zwłaszcza że pikseli na ekranie jest na tyle dużo, że można już bez dużej straty na jakości ratować się skalowaniem DLSS (FSR, jak widzieliście wyżej, nawet w 4K nie wygląda zbyt dobrze). Oznacza to, że w ustawieniach średnich pograć będą mogli posiadacze RTX 3050 oraz RX 5700. Do ustawień wysokich dopiero RX 6600 XT w parze z RTX 3050 (DLSS) uznajemy za stosowne.

Aktywowanie Ray Tracingu w wyższych rozdzielczościach ujdzie na sucho bez aktywowania również DLSS tylko posiadaczom RTX 3080 Ti oraz RTX 3090…

Do grania w 1440p z aktywnym śledzeniem promieni w pełnej chwale obawiamy się, że pary nie starczy nawet RX 6900 XT i to nawet z pomocą FSR… Do takiej zabawy trzeba mieć kartę od zielonych i najlepiej, jeżeli będzie to przynajmniej karta RTX 3080, a nawet wtedy zalecamy używać DLSS.

Testy kart graficznych w Dying Light 2 w rozdzielczosci 2160p (UHD/4K)

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 3840 x 2160 px - ustawienia "Średnie"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 102

86 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 94

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 75

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 74

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 67

56 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 64

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 59

49 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 55

44 AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 43

34 AMD Radeon RX 6600 XT 33

25 NVIDIA GeForce GTX 1070 [FSR Q] 32

26 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 3840 x 2160 px - ustawienia "Wysokie"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 93

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 87

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 68

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 67

53 NVIDIA GeForce RTX 3080 61

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q] 54

44 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR Q] 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 48

38 AMD Radeon RX 5700 [FSR Q] 47

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 36

28 AMD Radeon RX 6600 XT 28

22 AMD Radeon RX 5700 26

19 Legenda: / średnie klatki na sekundę

/ 1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 3840 x 2160 px - ustawienia "Ray Tracing"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 43

20 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 40

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 34

25 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 - wydajność w rozdzielczości 3840 x 2160 px - ustawienia "Wysoki Ray Tracing"

[FPS] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q] 53

41 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q] 49

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q] 35

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32

24 NVIDIA GeForce RTX 3080 23

15 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Ostatnia rozdzielczość, po jaką sięgnęliśmy, to słynne 4K – teoretycznie dostępne również dla konsol, ale bez obsługi Ray Tracingu. Na PC do takiej rozdzielczości, nawet w średnich ustawieniach, potrzeba RTX 3060 Ti (choć z DLSS możliwe, że RTX 3060 też sobie poradzi). Radeon RX 6600 XT mocno zaczyna odstawać i konieczne jest w jego przypadku ratowanie się FSR. Na górze stawki topowe karty NVIDII zaczynają mieć problem z utrzymaniem 60 FPS…

4K i Ray Tracing w Dying Light to w zasadzie zadanie dla kolejnej generacji kart graficznych…

Po aktywowaniu śledzenia promieni większość kart wywiało z naszych wykresów. Bez używania DLSS karty z 8 GB vRAM nie były w stanie nawet 10 FPS z siebie wykrzesać, a RX 6500 XT zwyczajnie spłonął. Teoretycznie korzystając z DLSS w trybie „Wydajność” RTX 3080 Ti osiąga średnio blisko 75 FPS i nie schodzi zwykle poniżej 60 FPS, jednak graficznie to już w zasadzie gorszy widok niż natywne 1440p (choć nadal lepszy niż FSR w trybie „Jakość”…). Pozostaje zatem cieszyć się graniem z DLSS na „Jakość” z okazjonalnymi spadkami do 40 FPS – przypominamy, że mówimy tu o karcie graficznej za (obecnie) blisko 10 tysięcy złotych!

Jaki procesor do nowego Dying Light 2?

Po testach kart sprawdziliśmy jeszcze, jak na wydajność gry wpływa ograniczenie ilości rdzeni naszego Ryzena 5900X z 12 do kolejno 8 oraz 6, symulując w ten sposób (oczywiście odpowiednio dobierając taktowania) procesory z niższymi oznaczeniami. Odpaliliśmy też test na nowej platformie z procesorami Intela 12. generacji (z DDR5 5200 MHz CL38), gdzie nawet pokusiliśmy się o eksperyment z ograniczeniem ilości rdzeni do kombinacji 3P+2E (8 wątków), co może do pewnego stopnia zasymulować nowe Intel Core i3-12100F (tu też obniżyliśmy taktowanie). Poniżej wyniki z testów na karcie RTX 3080 Ti - tu naturalnie inna lokalizacja testowa niż w testach graficznych - taka, aby karta ani przez chwilę nie limitowała wydajności.

Pomiar wydajności Dying Light w zależności od procesora

[FPS], rozdzielczość FHD, detale średnie, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900K 190

141 Intel Core i7-12700K 187

135 AMD Ryzen 9 5900X 175

124 Intel Core i5-12600K 174

131 AMD Ryzen 7 5800X

symulowany 174

119 Intel Core 12. gen

@3 P-Core + 2 E-Core 162

97 AMD Ryzen 5 5600X

symulowany 161

110 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Jak widać powyżej Dying Light 2 nie wymaga zbyt wiele od procesora, przynajmniej w sytuacji, gdy procesor jest dosyć świeży. Niestety nie mieliśmy pod ręką zestawu ze starszym CPU, aby sprawdzić wydajność w takim przypadku. Z drugiej strony uzyskane wyniki nie sugerują, aby miały występować problemy, nawet na 8-wątkowym Core i3-9100 z wymagań minimalnych gry.

Ile pamięci RAM wymaga Dying Light 2?

Tu już wymagania minimalne nas informują, że 8 GB nie przejdzie i zaiste tak jest – gra na 8 GB nie tylko drastycznie traci na płynności, ale potrafi się losowo wysypać. Z drugiej strony przesiadka na 32 GB nie przyniosła dużej poprawy, ale to oczywiście zależy od tego, co będziecie mieli jeszcze odpalone w tle.

Czy Dying Light działa szybciej na Windows 11?

Ostatnie, co sprawdziliśmy, to czy aktualizacje systemu do Windows 11 poprawią wydajność w Dying Light 2 – okazało się, że nieszczególnie. Przyrost, jaki odnotowaliśmy (4%), co prawda jest ponad margines błędu, ale trudno nazwać go odczuwalnym. Tak że nie musicie z powodu tej gry zmieniać systemu.

Jaki będzie optymalny komputer do grania w Dying Light 2?

To oczywiście zależy nie tylko od rozdzielczości Waszego monitora, ale również oczekiwań gry. W naszym odczuciu bardzo wiele traci się grając w ten tytuł bez aktywnego śledzenia promieni, zatem bardziej skłaniamy się do karty z zielonego obozu. Problem w tym, że dla odczuć wizualnych równie istotna, co Ray Tracing, będzie rozdzielczość 1440p (nawet z DLSS), co oznacza, że trzeba by celować w RTX 3060 Ti. Jeżeli jednak nie będzie Wam przeszkadzać pewna utrata szczegółowości obrazu, to RTX 3050 z DLSS w FHD również będzie świetnym wyborem. Do tego 6-rdzeniowy procesor oraz 16 GB RAM i jesteście urządzeni na kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset godzin zabawy. A grę z całego serca polecamy!