Google pracuje na rozwiązaniem opisywanym jako „DeviceAsWebcam”, dzięki któremu mamy otrzymać możliwość łatwej zamiany smartfona w kamerę internetową.

Android 14 pozwoli łatwo wykorzystać telefon jako kamerę internetową

Google ma w zwyczaju prezentować i wprowadzać na rynek nowe wersje systemu Android jesienią, ale doniesienia na ich temat zawsze pojawiają się dużo wcześniej. Nie dziwi więc fakt, że już teraz mówi się o tym, co przyniesie Android 14.

Jak informuje Mishaal Rahman, który w temacie działań firmy Google związanej z tym mobilnym systemem jest świetnie zorientowany, planowane jest wdrożenie funkcji, która będzie idealna dla osób prowadzących wideokonferencje.

Rozwiązanie odnalezione w kodzie nadchodzącego oprogramowania podpisane zostało jako „DeviceAsWebcam”, co już sugeruje, czego można oczekiwać. Chodzi o to, aby w łatwy sposób wykorzystać telefon jako kamerkę internetową i tym samym zapewnić sobie wysokiej jakości obraz.

rozwiń

Apple już to ma w Kamera Continuity

Czy takie rozwiązanie jest możliwe z technicznego punktu widzenia? Oczywiście. Obecnie można to zrobić wykorzystując dodatkowe aplikacje, ale nie z poziomu samego systemu. No chyba, że mowa o konkurencji rozwijanej przez Apple. Wraz z macOS Ventura narzędzie Kamera Continuity dało możliwość wykorzystania iPhone'a 11 (i każdego nowszego) jako kamerki internetowej.

W przypadku rozwiązania Google przewagą powinna być szersza kompatybilność (u Apple jest ograniczona do Maków), prawdopodobnie wykraczająca poza komputery z Windows (te są tu „pewniakiem”). Nie ma za to obecnie pewności co do tego, w jaki sposób odbywać będzie się łączność - przewodowo czy bezprzewodowo.

Wideokonferencje ważniejsze niż kiedyś

Niezależnie od tego, w jaki sposób można będzie skomunikować smartfona z komputerem, dla wielu osób funkcja wbudowana w system Android 14 będzie wygodniejsza niż konieczność korzystania z dodatkowej aplikacji. I tańsza niż sięganie po dedykowaną kamerkę internetową.

Nie jest wielką tajemnicą, że od wybuchu pandemii praca zdalna i komunikatory internetowe mają znacznie większe wzięcie niż wcześniej. Dobrze więc, że Apple i Google wychodzą naprzeciw potrzebom użytkowników, przynajmniej w tej kwestii.

Źródło: @MishaalRahman, foto: apple