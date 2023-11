Zastanawiasz się, jaka kamera będzie idealna do Teams? Logitech Brio 500 to mocny kandydat do tego tytułu, oferujący we wciąż przystępnej cenie wiele funkcji kojarzonych z kamerami z najwyższej półki. Ale po kolei: kamerka Logitecha wykorzystuje matrycę z czterema milionami pikseli, przechwytując strumień wideo o rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Wbudowany mikrofon stereo wspomagany algorytmami redukcji szumów zapewnia dobrą jakość dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem mowy. Obiektyw Brio 500 ma pole widzenia aż 90 stopni, a w aplikacji sterującej można zawęzić je do 78 lub 65 stopni. Najbardziej spektakularnie wygląda jednak automatyczne, programowe śledzenie postaci użytkownika tak, żeby zawsze znajdował się w środku kadru, połączone z także automatycznym zoomem na twarz, kiedy algorytm zdecyduje, ze tak będziesz wyglądał lepiej. I to działa! Inną ciekawostką Logitech Brio 500 jest tryb Show Mode, pozwalający łatwo i wygodnie pokazać wszystkim to, co ma się na biurku. Kamerka jest magnetycznie montowana na uchwycie, który można zaczepić na monitorze, ale można ją też przykręcić do każdego sprzętu z gwintem 1/4 cala.

Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1280 x 720 px, 1920 x 1080 px

Wymiary 51.5 x 110 x 45 mm

Waga 121 g

Mikrofon tak