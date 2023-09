Smartfon jako kamera internetowa? To oczywiście możliwe, ale obecnie nie dla wszystkich proste do zrealizowania. Dzięki nowości, jaką Google chce wdrożyć w systemie Android 14 sytuacja powinna się zmienić.

W przypadku urządzeń Apple z pomocą przychodzi aplikacja Kamera Continuity. Użytkownicy urządzeń pracujących pod kontrolą innego oprogramowania często zadają pytania, jak zmienić telefon w kamerę internetową. Wkrótce mogą one zniknąć.

Android 14 z praktyczną nowością

Osoby mające możliwość sprawdzania testowych wersji potwierdzają bowiem spekulacje, jakie pojawiały się już kilka tygodni temu. Telefony z systemem Android 14 mogą być używane jako kamerki internetowe dla komputerów z Windows, Mac lub Chromebooków. To zmiana, która w zamyśle ma zagwarantować wysokiej jakości połączenia wideo bez konieczności dodatkowych wydatków na zewnętrzne kamery. Nowoczesne smartfony mają bardzo rozbudowane możliwości foto-wideo, a wbudowane w nich kamery są lepsze niż odpowiedniki z laptopów.

Chodzi tutaj o funkcję w systemie Android 14, która będzie eliminowała konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania. Zadania niezbędne do wykonania mają ograniczać się jedynie do połączenia telefonu do komputera, na którym chce się pracować z włączoną kamerką. Funkcja działa obecnie na smartfonach Google Pixel, ale branżowi informatorzy zapewniają, że finalnie nie będzie ograniczona do tak wąskiego grona i skorzystają z niej wszyscy zainteresowani. Oczywiście spośród osób, których smartfony załapią się na aktualizację do Android 14.

rozwiń

Android 14. Kiedy premiera?

Najnowsza wersja beta systemu Android 14 jest już piątą z kolei. Biorąc pod uwagę systematycznie pojawiające się komunikaty firmy Google można założyć, że prace nad systemem postępują zgodnie z harmonogramem.

Android 14 w finalnej wersji zostanie udostępniony jesienią. Standardowo, proces jego wdrażania będzie miał charakter stopniowy. W pierwszej kolejności nowe oprogramowanie trafi na nowe, flagowe urządzenia.