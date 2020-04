Funkcjonalność współczesnych smartfonów jest ogromna, a niektóre ich możliwości mogą zaskakiwać. Jak z telefonu zrobić kamerę do komputera? Nieprzypadkowo to pytanie pojawia się w sieci właśnie teraz. Odpowiedź nie jest wcale skomplikowana.

Wideokonferencje popularne jak nigdy wcześniej

Trwająca pandemia koronawirusa mocno odbija się na naszym funkcjonowaniu. Poza koniecznością zachowania czujności w trosce o zdrowie, uczniowie i studenci korzystają z nauczania online, wielu dorosłych z kolei przeszło na pracę zdalną. Oblężenie przeżywają teraz darmowe komunikatory internetowe, a także aplikacje do wideokonferencji. Do komfortowego korzystania z nich potrzeba jednak kilku spełnionych warunków.

Można mieć bowiem ulubioną (a niekiedy odgórnie narzuconą) aplikację, ale nie obejdzie się bez niezawodnego internetu stacjonarnego lub szybkiego internetu mobilnego. Dalej potrzebny jest jeszcze smartfon lub laptop bądź komputer. Tu niekiedy zaczynają się schody, ponieważ często brakuje mikrofonu i dobrej kamerki internetowej. Te ostatnie nie narzekają teraz na barak zainteresowania, ale nie każdy pali się do dodatkowych zakupów. A gdyby tak z telefonu zrobić kamerę do komputera?

O smartfonach można powiedzieć naprawdę wiele, można narzekać na wybrane elementy ich specyfikacji, ale akurat do możliwości foto-wideo ich producenci mocno się ostatnio przykładają. Kamery w telefonie oferują dużo lepszą jakość niż wbudowane kamerki w laptopach. Dysponując smartfonem (a przecież obecnie ma go niemal każdy z nas) można w bardzo prosty sposób wykorzystać go w roli kamery do komputera. Wystarczy zadbać o odpowiednią aplikację i połączenie z laptopem lub PC (wedle preferencji czy możliwości - przewodowe bądź bezprzewodowe).

Jak z telefonu zrobić kamerę internetową? Na przykład z EpocCam

Jaka aplikacja będzie odpowiednia? Jedna ze zdecydowanie najpopularniejszych to EpocCam. Zaletą jest tu szeroka kompatybilność. Obejmuje bowiem komputery z macOS (wersja 10.11 i wyżej) oraz Windows (wersja 7 i wyżej), a także mobilne Apple iOS oraz Google Android.

Poza tym obsługiwane są wszystkie najpopularniejsze aplikacje do wideokonferencji, w tym Skype, Microsoft Teams czy Zoom. Producent deklaruje, że EpocCam działa ze wszystkimi aplikacjami obsługującymi kamerę internetową.

Jak skorzystać z aplikacji EpocCam? Konfiguracja jest naprawdę prosta i sprowadza się do kilku kroków.

Podłącz komputer i telefon do tej samej sieci Wi-Fi lub połącz za pomocą przewodu USB / Lightning na USB. Zainstaluj sterowniki EpocCam na komputerze.

Zainstaluj aplikację mobilną EpocCam na telefonie. Otwórz aplikację EpocCam na telefonie i aplikację do wideokonferencji, w jej ustawieniach wybierając EpocCam Camera (tak jak poniżej na przykładzie Microsoft Teams).

EpocCam można pobrać z oficjalnej strony producenta, aplikacje mobilne bezpośrednio z App Store i Google Play. Nie jest tu tajemnicą, że EpocCam lepiej wypada we współpracy z iPhone'ami, ich użytkownicy wystawiają aplikacji wyższe noty.

Obsługiwane są obydwa aparaty smartfona - główny oraz frontowy, to ważne nie tylko ze względu na jakość wideo. Daje bowiem szersze pole manewru w kwestii ustawiania smartfona. Darmowa wersja nakłada tu pewne limity co do jakości wideo, płatna nie, a dodatkowo przynosi kilka innych funkcji.

Inne aplikacje do zmiany telefonu w kamerkę do komputera

Alternatywnie, również darmową i dobrze ocenianą aplikacją tego typu dla posiadaczy iPhone'ów jest na przykład iVCam Webcam. Preferujący system Android poza EpocCam mogą z kolei skorzystać na przykład z DroidCam Wireless Webcam. Wszystkie aplikacje tego typu działają na podobnych zasadach i również ich konfiguracja jest zbliżona, podobna do omówionej na przykładzie EpocCam.

Smartfon jako kamera do komputera. O czym warto pamiętać?

Jak zawsze przypominamy, że pobierając jakiekolwiek aplikacje należy sięgać po sprawdzone źródła i tym razem nie jest inaczej. Znacząco redukuje to ryzyko zainfekowania sprzętu szkodliwym oprogramowaniem. Jeśli któraś w wymienionych wyżej aplikacji (lub inna tego typu) przypadnie Wam do gustu i będziecie wykorzystywać w ten sposób smartfona to miejcie na uwadze, że może to dość mocno pochłaniać baterię. Jednocześnie niektórzy mogą też zacząć denerwować się na problemy z odpowiednim ułożeniem smartfona, tu z pomocą mogą przyjść dedykowane im stojaki czy statywy. To jednak akcesoria, których zakup nie wiąże się z dużym wydatkiem.

Korzystaliście kiedyś ze smartfona w taki sposób? Jakiej aplikacji użyliście?

