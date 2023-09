Rząd bierze się za SMS-y. Zostało kilka dni

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wejdzie w życie w poniedziałek 25 września – podaje poral Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Podpisana w sierpniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa nakłada dodatkowe obowiązki na telekomy.

Próby oszustw w cyberprzestrzeni to dziś problem, z którym mierzą się nie tylko Polacy. Przestępcy wykorzystują szereg różnych metod, aby uzyskać dostęp do wrażliwych danych ofiar lub wyłudzić od nich pieniądze. Rząd postanowił ukrócić ten proceder i już wkrótce obowiązywać zacznie ustawa mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa elektronicznego Polaków.

Nadużycia w telekomunikacji. Rząd będzie chronić przed zagrożeniami w sieci

Ustawa ma chronić Polaków przed największymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Wśród nich należy więc wymienić smishing, spoofing, generowanie sztucznego ruchu oraz nieuprawnione zmiany informacji adresowej.

Co to oznacza dla użytkowników? Przede wszystkim to, że polskie Ministerstwo Cyfryzacji będzie blokować SMS-y posiadające znamiona oszustwa. Mowa więc przede wszystkim o ochronie nadpisów, czyli o identyfikatorach nadawców wiadomości.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma też prowadzić spis numerów niebezpiecznych. Lista będzie służyć do wyeliminowania prób oszustw przez SMS-y. Ponadto w wątek ochrony Polaków przed nadużyciami w telekomunikacji jest zaangażowany zespół CSIRT NASK, którego rolą będzie przekazywanie operatorom szablonów wiadomości mogących stanowić próby wyłudzeń.

Ustawa nakłada też dodatkowe obowiązki na dostawców poczty elektronicznej. Ci mają mieć obowiązek stosowania mechanizmów uwierzytelniania SPF/DKIM/DMARC. Nowe prawo przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności za konkretne nadużycia dokonywane za pośrednictwem cyberprzestrzeni. UKE będzie też miał możliwość nakładania kar finansowych za łamanie prawa.