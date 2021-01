Telegram, czyli jeden z najlepiej ocenianych darmowych komunikatorów internetowych, wzbogacił się o nowe funkcje. Jedna z nich, ta która wydaje się najważniejsza, ma zachęcić do aplikacji kolejnych użytkowników i wydaje się, że założenia twórców mogą się spełnić. Wprowadzono bowiem opcję łatwego importu historii rozmów z innych aplikacji - Line, KakaoTalk i WhatsApp.

„Od dziś każdy może przenieść historię swoich czatów – łącznie z filmami i dokumentami – do Telegrama z aplikacji takich jak WhatsApp, Line i KakaoTalk. Działa to zarówno w przypadku prywatnych czatów, jak i grupowych.”

Działa ona i na iOS i na Androidzie, w obydwu przypadkach należy skorzystać z zakładki Eksportuj czat, a następnie wybrać Telegram jako źródło docelowe. Cały proces jest naprawdę prosty. Możecie przyjrzeć mu się zresztą na poniższym filmiku.

Here's how you can move your chats to Telegram if you're on Android. pic.twitter.com/VMq3mAeteq