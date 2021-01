Signal to darmowy komunikator internetowy na urządzenia mobilne oraz PC, który na tle konkurentów wyróżnia się przede wszystkim większą dbałością o prywatność użytkownika.

Co to jest Signal?

Często powtarzają się stwierdzenia, iż mało kto jest w stanie funkcjonować bez Internetu czy telefonu. Wydaje się, że to samo można już odnosić do darmowych komunikatorów internetowych, które stały się dla wielu osób podstawowym i bardzo wygodnym narzędziem do komunikacji. Jednym z nich jest Signal. Nie najpopularniejszy, ale mimo tego coraz częściej wyszukiwany przez kolejnych użytkowników. Nic dziwnego, bo porównanie z chociażby królującym Messengerem wcale nie jest tu bezzasadne.

Chociaż największym atutem Signal jest zapewnianie użytkownikowi prywatności, nie należy odbierać go jako ubogiego krewnego innych komunikatorów. Można przesyłać tu tekst, filmy, wiadomości głosowe, zdjęcia czy GIFy, prowadzić rozmowy wideo, a nawet korzystać z tak lubianych przez niektórych naklejek. Można też spersonalizować dźwięki czy cieszyć się z trybu ciemnego.

Z komunikatora Signal można korzystać na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system Google Android lub Apple iOS, jak również na komputerze czy laptopie z Windows, Mac OS lub Linux. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku chęci używania wersji dla komputerów i tak trzeba mieć aplikację na swoim smartfonie.

Czy Signal jest bezpieczny?

Signal jest bezsprzecznie jednym z najbezpieczniejszych komunikatorów, a wedle niektórych osób i faktów faktycznie należy plasować go na pierwszym miejscu w tego typu zestawieniach. Korzysta z przesyłu danych telefonii komórkowej (ale nie przechowuje informacji o kontaktach i nigdzie ich nie wysyła) oraz szyfrowania end-to-end (bazującego na otwartym kodzie Signal Protocol) dla wszystkich przysyłanych wiadomości. W przypadku ataku, osoby trzecie nie są w stanie odczytać konwersacji. Co więcej, nie mogą zrobić tego nawet twórcy aplikacji. Dodatkowo nie są tu gromadzone metadane połączenia, co uniemożliwia ustalenie rozmówców. Przewidziano też opcję automatycznego usuwania odczytanych wiadomości (po ustalonym czasie).

Apple wprowadziło ostatnio tzw. privacy labels (etykiety prywatności). Zostawiając już na boku pewne kontrowersje pojawiające się początkowo wokół tego rozwiązania, w istocie pomaga ono użytkownikom ocenić większość aplikacji pod kątem tego, jak bardzo łakome są one na dane użytkownika. I tutaj starcie Signal vs Messenger wypada druzgocąco dla tego drugiego. Od dawna nie jest tajemnicą, że Facebook chce wiedzieć jak najwięcej i pokazując to na tle konkurencyjnych rozwiązań widać, jak wiele.



Działa na wyobraźnię? Powinno. (źródło: Forbes)

Kto korzysta z komunikatora Signal?

Signal, co nie jest zaskoczeniem, to aplikacja, z której korzystają osoby zwracające uwagę na prywatność w sieci i liczące na bezpieczne konwersacje. Często jest zresztą rekomendowany przez osoby, portale czy organizacje zajmujące się tą tematyką. Zresztą popularność zaczął zyskiwać w chwili, w której wspomniał o nim Edward Snowden, teraz twórcy chwalą się, iż z Signal korzysta także Jacka Dorsey (CEO serwisu Twitter) czy Bruce Schneier (amerykański kryptograf). Być może część użytkowników Signal skusiła się na jego instalację ze względu na odpowiadające indywidualnym upodobaniom design czy funkcjonalność, chociaż to w tym przypadku raczej mniejsze grono.

Zapewne również niektórzy z Was z niego korzystają. Co za tym przemawia i czy jesteście z Signal zadowoleni?

