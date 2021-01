Signal od początku zbiera pozytywne opinie, ale dopiero w ostatnich dniach zaczął wychodzić z cienia. Trzeba jednak przyznać, że gdy już nastąpił wzrost popularności to na imponującą skalę.

Signal zanotował imponujący wzrost popularności

Signal to jeden z wielu darmowych komunikatorów internetowych. Ostatnio bliżej przedstawiliśmy jego największe atuty, bo nie da się ukryć, że takowe posiada. Coraz więcej osób zaczyna się teraz do niego przekonywać. I nie jest to stwierdzenie na wyrost. Ogromnym przyrostem pobrań pochwalili się sami twórcy, z danych opublikowanych przez firmę Sensor Tower zajmującą się analizą aplikacji mobilnych wynika natomiast, że Signal zanotował w ujęciu tygodniowym 4200% wzrostu liczby zainteresowanych nim osób.

Kiedy i dlaczego? Dane, na których bazuje Sensor Tower dotyczą kilku dni po ogłoszeniu zmian w regulaminie jednego z konkurentów, a konkretnie WhatsApp. Zmian uznanych przez wielu za kontrowersyjne, bo, mówiąc w największym skrócie, Facebook połakomił się na jeszcze większą ilość danych, jakie chce zbierać od użytkowników. Wprawdzie po krytyce zdecydował się opóźnić wdrożenie nowej polityki prywatności, ale co zyskał na całym zamieszaniu Signal to jego.

How it started vs how it's going pic.twitter.com/ERiFpZUz6c — Signal (@signalapp) January 14, 2021

Problemy z działaniem Signal zostały już rozwiązane

Nawet jeśli twórcy aplikacji spodziewali się lepszych czasów, to najwyraźniej nie na aż taką skalę. Signal nie wytrzymał bowiem naporu nowych użytkowników, najgorzej sytuacja wyglądała 15 i 16 stycznia kiedy to często pojawiały się komunikaty o błędach podczas przesyłania wiadomości, niektórzy mieli nawet problemy z logowaniem. Działanie aplikacji zaczęło wracać do normy dopiero 17 stycznia, od tego czasu serwery są już wydajne bo to ich przeciążenie spowodowało taką sytuację.

We are still working as quickly as possible to bring additional capacity online to handle peak traffic levels. — Signal (@signalapp) January 16, 2021

Signal is back! Like an underdog going through a training montage, we’ve learned a lot since yesterday — and we did it together. Thanks to the millions of new Signal users around the world for your patience. Your capacity for understanding inspired us while we expanded capacity. pic.twitter.com/cRNV8kVtdF — Signal (@signalapp) January 17, 2021

Poza Signal drugim największym wygranym zamieszania wokół WhatsApp okazuje się Telegram.

Z jakiego komunikatora korzystacie? Przesiadaliście się ostatnio?

Źródło: infosecurity-magazine, @signalapp

