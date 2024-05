Telewizory Panasonic na rok 2024. Tak wygląda klasa premium

Panasonic prezentuje modele telewizorów na rok 2024. Mowa o klasie premium, która łączy znakomitą jakość obrazu i dźwięku z dostępem szerokiego zakresu aplikacji.

Panasonic zaprezentował kompletną ofertę swoich telewizorów na 2024 rok. Nowoczesne telewizory OLED oraz LED to luksus w najczystszej postaci. I nie ma znaczenia, czy jesteś zainteresowany odkrywaniem nowych treści, całkowitym zanurzeniem się w film zgodnie z wizją reżysera, emocjonującym pojedynkiem w świecie gier, czy odczuwaniem dźwięku 360 stopni, który umieszcza cię w centrum akcji - klasa premium sprawdza się w każdym warunkach.

Z95A1 oraz Z93A2

W centrum propozycji Panasonic na rok 2024 umieszczono modele Z95A1 oraz Z93A2 - sztandarowe telewizory OLED tej marki, które miały swoją premierę na targach CES 2024 w styczniu. Obydwa wyposażone zostały w zaawansowany procesor HCX Pro AI Processor MK II oraz funkcje premium, co gwarantuje bezprecedensowe doznania wizualne, ożywiające treści jak nigdy wcześniej; przy czym model Z95A wzbogacono dodatkowo o zaawansowany moduł Master OLED Ultimate.

Dodatkowo, nowa funkcja wsparcia dla Dolby Vision IQ z technologią Precision Detail oferuje najlepszą w branży jakość obrazu, a system dźwiękowy 360 Soundscape Pro, starannie skalibrowany przez Technics, zapewnia immersyjne doświadczenie przestrzennego dźwięku 3D. To wszystko razem składa się na pełnię wrażeń sensorycznych, które oferują telewizory Panasonic.

Telewizory OLED na 2024 od Panasonic

Nowo ogłoszone modele OLED obejmują również Z90A3. Wykorzystuje on zaawansowaną technologię Master OLED Pro4 oraz procesor HCX Pro AI MK II, który jest stosowany w modelach flagowych, co gwarantuje precyzyjne oddanie barw oraz dynamiczne obrazy. Z90A to również telewizor z wyższej półki, który ma wbudowany system Fire TV, tryb Game Mode Extreme z częstotliwością odświeżania 144 Hz, a także funkcję Dynamic Theatre Surround Pro z głośnikami front firing, co zapewnia niezwykłe wrażenia podczas oglądania.

Ponadto, po raz pierwszy w smart telewizorach Panasonic Z95A, Z93A i Z90A wprowadzono sterowanie głosowe dalekiego zasięgu za pomocą asystenta głosowego Alexa. Dzięki temu, korzystając wyłącznie z głosu, można łatwo włączać aplikacje, odtwarzać muzykę, wyszukiwać tytuły, sterować inteligentnie domem i wiele innych funkcji bez potrzeby sięgania po pilota, bez względu na to, gdzie znajdujesz się w salonie.

Model Z85A5 oferuje intensywne kolory dzięki technologii OLED 4K, zaawansowane opcje dla graczy oraz wysoką częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Zawiera również procesor HCX Pro AI MK II, zaawansowane funkcjonalności oraz poprawioną jakość dźwięku, wszystko to prezentowane w designie przyjaznym dla użytkownika.

Z kolei Z80A6 łączy w sobie doskonałą jakość obrazu i inteligentne funkcje, dostarczając użytkownikowi wyjątkowe wrażenia wizualne na ekranie OLED. Jest to telewizor z segmentu premium z wbudowanym odtwarzaczem Fire TV, który zapewnia oszałamiającą jakość obrazu w rozdzielczości 4K Ultra HD oraz tryb filmowy. Napędzany jest przez procesor HCX.

Telewizory LED w 2024

W przypadku telewizorów LED, na czołowe pozycje wysuwają się modele W95A7 oraz W90A8. Model W95A korzysta z technologii Mini LED, co pozwala na uzyskanie jaśniejszego i bardziej kontrastowego obrazu w jakości 4K Ultra HD. Jego zaawansowane możliwości wynikają z zastosowania procesora HCX Pro AI MK II oraz ulepszonego trybu filmowego. Jest to telewizor z wyższej półki, wyposażony w system Fire TV oraz tryby Game Mode Extreme, które oferują częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz, i True Game, gwarantujące doskonałą jakość oglądania oraz grania.

Z kolei model W90A wykorzystuje technologię podświetlenia Full Array LED, co w połączeniu z procesorem HCX Pro AI MK II skutkuje dynamicznym obrazem. Telewizor ten również oferuje funkcje premium, zaawansowane możliwości dla graczy z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz rozbudowane opcje inteligentnego sterowania domem.

Model W80A9 z tej serii wykorzystuje panele LED 4K, które zapewniają żywe kolory, doskonały kontrast i szczegółową ostrość obrazu dzięki zastosowaniu technologii takich jak Dolby Vision, HDR10+ oraz trybu filmowego. Telewizor ten, należący do segmentu premium, jest również wyposażony w zintegrowany system Fire TV, co pozwala W80 dostarczać użytkownikom szeroki zakres treści do przesyłania strumieniowego i zaawansowane funkcje, czyniąc go świetnym wyborem dla tych, którzy szukają wysokiej jakości doznań wizualnych i zaawansowanej funkcjonalności.

Z kolei modele LED W70A10 oraz W60A11 mają zainstalowane odpowiednio systemy operacyjne Google TV i Powered by TiVo. Panasonic w ten sposób zapewnia różne opcje dostępu do platform streamingowych i telewizji na żywo. Model W70A stanowi coś więcej niż tradycyjny telewizor, oferując wbudowany Chromecast, co umożliwia proste dzielenie się filmami, programami TV, zdjęciami lub ekranami inteligentnych urządzeń domowych z telefonu czy tabletu bezpośrednio na ekran telewizora.

Źródło: informacja prasowa