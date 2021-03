Nie mieliście okazji obejrzeć najnowszego filmu w reżyserii Christophera Nolana? Wkrótce może się to zmienić, bowiem HBO Max poinformowało, że film za lekko ponad miesiąc trafi do serwisu streamingowego.

Tenet – thriller science fiction w ofercie HBO Max

Z powodu pandemii koronawirusa branża filmowa mocno ucierpiała, ze względu na, chociażby pozamykane kina. Nic więc dziwnego, że wydawcy dwoją się i troją, aby ich najnowsze produkcje trafiły do jak najszerszego grona odbiorców. Wygląda na to, że HBO Max właśnie nabył prawa, do jednego z najlepszych filmów 2020 roku. Mowa oczywiście o najnowszej produkcji Christophera Nolana, czyli Tenet.

Good news for anyone experiencing time linearly: Tenet is streaming May 1 on HBO via HBO Max! ⌛️ pic.twitter.com/dGbxGLOwyu — HBO Max (@hbomax) March 20, 2021

Tenet – kiedy ten kultowy już film trafi do serwisu?

Na nasze szczęście serwis HBO Max poinformował, kiedy dokładnie produkcja trafi do serwisu. Film, trafi do serwisu już 1 maja 2021 roku. Poniżej możecie obejrzeć oficjalny zwiastun produkcji. Jeśli natomiast zastanawiacie się, co jeszcze warto obejrzeć w serwisie, to koniecznie sprawdźcie naszą listę top 10 najlepszych produkcji na HBO.

Kiedy premiera w Polsce HBO Max?

Zastanawiacie się pewnie czy jest tutaj jakiś haczyk? Niestety jest i to taki, który dosyć ciężko będzie nam obejść. Otóż na ten moment HBO Max nie ma jeszcze w Polsce. Kiedy ten serwis trafi do naszego kraju? Niestety, obecnie nie znamy dokładnej daty premiery. Wstępnie, serwis ma trafić do nas w drugiej połowie 2021 roku, jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację panującą na świecie, wszystko może się bardzo szybko zmienić. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać.

