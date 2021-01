Top 10 produkcji HBO Go w 2020 roku – wreszcie nadszedł czas, żeby je wyłonić! Ostatnie miesiące okazały się przecież triumfem platform streamingowych. Wszak izolacja sprzyja oglądaniu seriali i filmów, a produkcje HBO Go w ubiegłym roku dostarczyły nam niemałych emocji.

HBO Go w 2020, czyli dla każdego coś dobrego

Rok 2020 wielu z nas upłynął na przesiadywaniu na kanapie i oglądaniu seriali. Nic więc dziwnego, że platformy streamingowe, takie jak Netflix, Apple TV+, Amazon Prime czy Disney+, mówiąc kolokwialnie, dorzuciły do pieca. Pochylaliśmy się już nad najlepszymi produkcjami Netfliksa w roku 2020 i przewidywaliśmy, czym może nas zaskoczyć w 2021. Sprawdziliśmy też jak poszło Apple TV+, które przez ostatnie miesiące otrzymało całkiem spory zastrzyk ciekawych nowości. W końcu jednak przyszła pora na drugiego z gigantów tej gałęzi rynku, a więc HBO Go.

Pisaliśmy jakiś czas temu, co musisz wiedzieć HBO Go, co nowego tam się pojawiło i że niektóre z tych nowości okazały się prawdziwymi hitami. W ubiegłym roku otrzymaliśmy bowiem tytuły reprezentujące tak różne gatunki i adresowane do tak odmiennych grup widzów, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Od science-fiction autorstwa Ridleya Scotta, po dramat z rewelacyjną Nicole Kidman, od wyczekiwanego trzeciego sezonu Westworld, po dokument o „skoku na McDonalda”. Różnorodność jest olbrzymia, a jakość wykonania dotrzymuje jej kroku.

Postanowiliśmy więc wybrać z tych zeszłorocznych nowinek dziesięć najlepszych tytułów, których pominąć absolutnie nie można. A w każdym razie takich, które nam wydają się zostawiać resztę w tyle, bo wiadomo, że w takich przypadkach każdy ma swoją własną listę faworytów. Oto więc nasze zestawienie top 10 produkcji HBO Go w 2020 roku!

Od nowa - serial z mroczną historią

Nicole Kidman na HBO Go już raz zrobiła furorę przy okazji Wielkich Kłamstewek, a teraz powraca u boku Hugh Granta w serialu Od nowa (i to nie tylko jako aktorka, ale i współproducentka). Jednak ten tytuł to nie tylko festiwal aktorstwa z najwyższej półki, ale też mroczna historia, która brawurowo łączy gatunki dramatu i thrillera. Małżeństwo Fraserów ma bowiem pieniądze, klasę i… posępne tajemnice, które przypominają o sobie wraz z brutalnym morderstwem. Nastrój serialu wciąga bez reszty, scenariusz momentami nieźle zaskakuje, a każda z postaci to wielopoziomowa konstrukcja o niebanalnym rysie psychologicznym.

Wielka - teatr absurdu z carską Rosją w tle

Kojarzycie Katarzynę II? Tak, tak, to ta pani, która rozebrała Polskę… i jakąś setkę jurnych bojarów. No właśnie, bo o legendarnej carycy można mówić na serio, ale i z przymrużeniem oka. Wielka zdecydowanie wybiera tę drugą opcję. Nawet trudno mówić tu o biografii, to po prostu groteska z absurdalnymi smaczkami z górnej półki, która za nic ma wierność historyczną, logikę czy realizm. Ma być ciekawie, dowcipnie i z polotem… I tak jest! Warto więc zapoznać się z tą wariacją na temat XVIII-wiecznej Rosji, która niekiedy staje się też niezłą alegorią dla współczesnego świata.

The Outsider - mroczny kryminał od mistrza horroru

Po Stephenie Kingu można spodziewać się wielu rzeczy – morderczych samochodów, nawiedzonych hoteli, a nawet kosmitów lęgnących się w jelitach… Tym razem jednak mamy do czynienia z czymś zgoła innym. Oparty na prozie mistrza grozy serial Outsider to po prostu solidny kryminał. A nawet bardzo solidny, bo zmuszający nasze szare komórki do tytanicznego wysiłku. Fakty wzajemnie się wykluczają, główny podejrzany ma żelazne alibi, dowody same sobie przeczą i ogólnie wszystko się tu plącze… No, no, to dopiero intryga – i to z rewelacyjnym Benem Mendelsohnem w roli głównej!

Nowy Papież (The New Pope) - Watykan jakiego nie znacie

Paolo Sorrentino, jeden z wielkich reżyserów współczesnego kina, powraca ze swoim kontrowersyjnym serialem o Bogu, Watykanie i ludzkich ułomnościach. Nowy Papież to kontynuacja ciepło przyjętego Młodego Papieża z Judem Law. Tym razem jednak w postać głowy Kościoła katolickiego wciela się John Malkovich, który jest absolutnym przeciwieństwem swojego poprzednika. Widzieliśmy już więc, jak na tronie Stolicy Piotrowej poradził sobie młody narwaniec, a teraz mamy okazję zobaczyć, jak podejmie się tego zadania zblazowany, angielski arystokrata z nawracającą depresją. I choć on sam jest ewidentnie znudzony życiem, jego złożona emocjonalność potrafi nieźle zaintrygować.

Wychowane przez wilki - mistrz sci-fi przedstawia...

Różnie można podchodzić do nowych produkcji, znanego z Blade Runnera czy Obcego, Ridleya Scotta. Jedni się zachwycają, inni twierdzą, że to pseudofilozoficzne wydmuszki. No i tyle samo kontrowersji wzbudza serial, który jest firmowany jego nazwiskiem. Ale jednego odmówić tej produkcji nie można – jest zrobiona z rozmachem! Zwłaszcza dla fanów science-fiction z ambicjami jest to nie lada gratka, bowiem przedstawiona w nim historia opowiada o tym, co by się stało, gdyby grupkę ludzkich dzieci powierzyć w opiekę androidom. Do tego mamy jeszcze obcą planetę, podzieloną ludzkość i sporo innych motywów, niby już ogranych, ale tym razem zmieszanych ze sobą w naprawdę wyjątkowy koktajl.

Westworld (sezon 3) - ciąg dalszy jednego z najlepszych seriali sci-fi ostatnich lat

Oj, daleką drogę pokonał serial Westworld od pierwszego sezonu! Daleką! Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się jako remake filmu z 1973 roku, który opowiadał o futurystycznym parku rozrywki, a teraz… Po zaludnionym robotami westernie nie został ślad, a zamiast tego mamy epopeję o walce gatunków. Bohaterowie pozmieniali się nie do poznania, świat stanął na głowie, a na ekranie sceny z hitlerowskimi czołgami przeplatają się z krajobrazami przyszłości. Aż strach pomyśleć, co też jeszcze przygotują dla nas twórcy tego serialu! Strach? Nie, tak naprawdę czysta ciekawość co też zobaczymy w kolejnym sezonie!

To wiem na pewno (I Know this much is true) - ciężki, dołujący dramat z mistrzowskim aktorstwem

Ten wyjątkowo ciężki, wręcz przytłaczający miniserial opowiadający o życiu dwóch braci bliźniaków na przestrzeni wielu lat w pełni zasłużył na to by znaleźć się na liście najlepszych produkcji zeszłego roku. I nie chodzi tylko o to, że porusza on trudne, życiowe tematy, pokazując z iloma problemami przychodzi nam się zmierzyć i jak wpływa na nas to co wydarzyło się w przeszłości. Ten naprawdę przejmujący dramat to popis aktorski Marka Ruffalo, który jest tu po prostu niesamowity wcielając się w rolę obu braci. Choćby dla niego warto ten serial obejrzeć. Uprzedzamy jednak – to nie będzie łatwy i przyjemny seans.

McMiliony (McMillions) - gdy życie pisze najlepsze scenariusze

Były filmy o skokach na banki, na kasyna, a nawet na stacje benzynowe… A widzieliście kiedyś film o skoku na McDonalda? Tego nie wymyśliłby nawet sam Quentin Tarantino – a ta historia wydarzyła się naprawdę. No, dobrze, może nie chodzi dokładnie o napad na sieć fastfoodów, ale o gigantyczny szwindel z urządzaną przez McDonald’s loterią w roli głównej. O tym właśnie opowiada serial dokumentalny McMiliony. I chociaż Scorsese, też tego nie wymyślił, to pewnie bardzo by chciał, bo czuć w tej zakręconej opowieści klimat jego mafijnych klasyków. Krótko mówiąc, czasem najlepszy nawet film akcji nie da nam tego, co porządny dokument.

Devs - nietuzinkowa opowieść sci-fi

Kojarzycie Alexa Garlanda? To człowiek, który dał nam wcześniej doskonałe Ex Machina, niezłą Anihilację i Dredda z rewelacyjnie pasującym do komiksowego oryginału, Karlem Urbanem. Ba, Garland maczał też palce przy fabule dwóch znanych gier - DMC: Devil May Cry i Enslaved: Odyssey to the West. Jeśli znacie wszystkie te produkcje to już pewnie domyślacie się, że Devs, jego najnowszy projekt, też jest nietuzinkowy.

Przede wszystkim jednak to wyjątkowo klimatyczny serial science-fiction, w którym pod płaszczykiem zagmatwanych teorii kwantowych i wolno rozkręcającej się intrygi kryją się pytania o wieloświaty, determinizm i wolną wolę człowieka. Czy nasze życie da się przewidzieć? A jeśli tak to czy w ten sposób można usprawiedliwić swoje czyny? No bo skoro wszystko jest z góry zaprogramowane i ma swój związek przyczynowo skutkowy to czy możemy ponosić za to winę? I pewnie dlatego nie każdemu Devs przypadnie do gustu, ale sprawdzić tego serialu to grzech.

Kraina Lovecrafta - kiedy rasizm jest straszniejszy od Cthulhu

Chyba każdy zna mrożącą krew w żyłach prozę Lovecrafta. Wiecie, Cthulhu z mackami zamiast łap, Przedwieczni drzemiący na dnie oceanu, ludzie przeistaczający się w ryby i krypty ukryte pod domami Nowej Anglii. Do takiego Lovecrafta w każdym razie przywykliśmy. Kraina Lovecrafta, wbrew nazwie, nie jest jednak bezpośrednią adaptacją dzieł tego pisarza o szalonej wyobraźni. Jest to raczej wariacja na ich temat, która do okultystycznych klimatów dorzuca przyziemne, choć dużo poważniejsze, problemy podzielonej rasowo Ameryki lat pięćdziesiątych, a każdy kolejny odcinek bawi się konwencją i miesza gatunki. I co ciekawe, to dość unikalne połączenie sprawdza się naprawdę nieźle! Kto by pomyślał!

HBO Go pięknie się żegna, nadchodzi HBO Max

Trochę się tych hitów nazbierało, co? W sam raz na zimowe wieczory. A to jeszcze nie wszystko, bo rok 2021 szykuje dla nas kolejną porcję serialowo-filmowych pyszności. W końcu HBO nie ma zamiaru odpuszczać i już nas kusi zapowiedziami chociażby kryminalnego The Mare of Easttown, wielkim powrotem psychologicznego In Treatment i jeszcze większym powrotem Sex and the City (tak, tak, wszyscy wiedzą – tym razem bez Samanthy!). Nie zabraknie też produkcji dla fanów sci-fi, grozy, fantasy…

No, ale może nie sięgajmy na razie tak daleko w przyszłość – zwłaszcza, że zmiany w ramach HBO będą dotyczyć nie tylko tytułów, ale też wprowadzenia HBO Max z atrakcyjnymi tytułami, choć zapewne już nie tak atrakcyjną ceną… Tymczasem więc, zamiast patrzeć, hen, daleko, za horyzont, raz jeszcze zerknijcie za siebie i napiszcie nam, jakie produkcje HBO Go Was najbardziej wciągnęły w 2020 roku.

