Tesla przygotowuje się do premiery. Będzie to jej najtańszy model – taki, który będzie można wreszcie nazwać przystępnym cenowo. Okazuje się, że jego produkcja ruszyć ma tuż za naszą granicą.

Samochody elektryczne marki Tesla cieszą się niemałą popularnością, ale ewidentnie brakuje w jej ofercie modelu, który można by nazwać przystępnym cenowo – nawet za „podstawowy” Model 3 trzeba zapłacić ponad 40 tys. euro. W niezbyt odległej przyszłości ma to jednak ulec zmianie. W planach jest wypuszczenie auta, którego cena wyniesie „tylko” 25 tys. euro. Co więcej, może powstać tuż za naszą granicą.

Nowy, tani samochód Tesla powstanie w Berlinie

Z najnowszych doniesień, którymi dzieli się między innymi redakcja serwisu Electrek, najtańszy samochód marki Tesla ma być produkowany w Gigafabryce w Berlinie. Obecnie w lokalizacji tej powstaje wyłącznie Model Y, czyli relatywnie nieduży SUV, plasujący się pomiędzy Modelem 3 a Modelem X.

O nowym samochodzie wiadomo na razie niewiele, poza tym, że ma być raczej mniejszy niż większy. W obniżeniu jego ceny pomóc ma także nowoczesny, tańszy system produkcyjny. Zamiast tradycyjnego modelu, w którym całość jest nadbudowywana, będzie istniała możliwość indywidualnej pracy nad poszczególnymi sekcjami pojazdu i składania ich w całość dopiero na ostatnim etapie.

Nowy model pozwolić ma firmie Tesla rywalizować z konkurencją, która coraz częściej wprowadza do oferty elektryczne samochody przystępne cenowo. Mowa tu zarówno o europejskich, jak i azjatyckich producentach. Wystarczy wspomnieć o takich konstrukcjach jak Volkswagen ID.2, Dacia Spring EV czy Citroen e-C3.

