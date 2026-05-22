Ultraszybkie 5G w Polsce. Jeden z operatorów przeprowadził test

Po latach wydaje się, że sieć 5G w Polsce ma szansę rozkręcić się na dobre. Operatorzy wykorzystują już pasmo C, a Orange testuje nowe rozwiązania. Pierwszy pokazany wynik prędkości jest obiecujący.

Przez lata w Polsce sieć 5G prezentowano w formie Non-Standalone, a więc takiej, która korzysta z infrastruktury bazowej LTE jako szkieletu. Łączenie pasm starszej i nowej generacji nie jest złe - dzięki temu łatwiej dostarczyć nowe rozwiązania bez potrzeby budowania nowej architektury i zachować szeroki zasięg. Z drugiej strony, przez lata mieliśmy do czynienia z protezą 5G, które prędkościami i opóźnieniami zbliżało się zaledwie do obietnic dotyczących LTE-Advanced.

Ostatnie lata operatorzy spędzają jednak na rozbudowywaniu pasma C (3,4-3,8 GHz) oraz pasma n28 (700 MHz). To nie jest jeszcze architektura Standalone (SA), ale zapewnia dużo lepszą przepustowość, która potrafi zbliżyć się do kilkuset megabitów transferu na sekundę. Ten standard będzie jeszcze rozwijany, ale Orange patrzy o krok dalej.

Testy 5G na paśmie 6 GHz. Orange testuje

Naturalnym krokiem dla rozwoju sieci komórkowej jest wejście na pasma około 6 GHz i w ten sposób osiągnięcie wysokiej prędkości kosztem niższej penetracji. Sieć 5G w standardzie Standalone najlepiej sprawdzi się w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, gdzie krótki dystans między nadajnikami i odbiornikami pozwoli na duże prędkości.

Wynik sieci 5G 6 GHz od Orange

Test na paśmie 6 GHz przeprowadziło Orange Polska. Operator wykorzystał rozwiązania dostarczane przez Nokię. Sam test odbył się w Warszawie na paśmie o szerokości 200 MHz. Rezultatem podzielił się rzecznik Oragne Polska, Wojtek Jabczyński. W trakcie testu udało się osiągnąć prędkość pobierania rzędu 3,177 Gb/s, co ponad 13-krotnie przebija średnią prędkość połączeń w sieciach 5G.

Test ten nie oznacza, że taka prędkość utrzyma się w przypadku konsumenckiego dostępu do sieci. Nieco mniej imponująco wygląda parametr uploadu, który wyniósł 114 Mb/s. Do tego ping rzędu 45 ms raczej nie zadowoli mobilnych kompetetywnych graczy. Na razie te pasma nie zostały jeszcze udostępnione w ramach aukcji. Nie wiemy też, kiedy dojdzie do ustalania pasm.