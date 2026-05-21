Wymowny gest NVIDII. Gracze schodzą na dalszy plan?

Czasy, w których konsumenckie karty graficzne były dla NVIDII oczkiem w głowie, zdały się bezpowrotnie zniknąć. Od kilku lat firma coraz bardziej oddala się od swojego dziedzictwa, a najnowszy raport fiskalny pokazuje, że nie jest to już część tożsamości firmy.

W tym roku pod względem zapowiedzi dla konsumentów NVIDIA nie ma dobrej passy. Prezentacja DLSS 5 wywołała spore kontrowersje, a kryzys wywołany rozwojem sztucznej inteligencji, której firma mocno kibicuje, podniósł ceny kart graficznych i wpłynął negatywnie na ich dostępność.

Według raportów z końca 2025 r., NVIDIA miała ograniczyć produkcję konsumenckich kart graficznych od 30 do 40 proc, a do tego skupić się na modelach z mniejszą ilością pamięci. Wynikałoby to z przekierowania zasobów na rzecz akceleratorów AI, wymagających szybkich pamięci do obliczeń. Gracze mogą jednak mieć wrażenie, że firmie zależy na graczach. Ostatnie wyniki finansowe wskazują, że pieniądze zmieniły NVIDIĘ.

NVIDIA ma większe ambicje niż konsumenckie karty graficzne

W najnowszym raporcie fiskalnym doszło do zmiany w kategoryzowaniu przychodów osiągniętych przez firmę. Dotychczas przychody rozbijano na osobne kategorie dla GPU dostarczanych dla graczy, a także dla profesjonalnych kart graficznych. Ten podział odszedł w zapominienie; od teraz technologiczny gigant informuje o zyskach w prostszy sposób, w ramach kategorii wdrożeniowych.

Tematy związane z grami zostały zepchnięte na dalszy plan zapewne dlatego, że nie przynoszą aż tak wielu pieniędzy. Kategoria Compute & Networking (tam, gdzie NVIDIA sprzedaje akceleratory AI i HPC) odnotowała sprzedaż za 74,55 miliarda dolarów. Z kolei przychody z kart graficznych są ponad 10-krotnie mniejsze i wynoszą 7,065 miliarda.

Wyniki fiskalne NVIDII

Nowoczesny podział zakłada uwzględnienie sprzedaży kart graficznych w kategorii “Edge Computing”. Tam mieszczą się też rozwiązania z zakresu robotyki, motoryzacji, stacji nadajnikowych dla sieci komórkowych czy stacji roboczych. To jedynie część biznesu NVIDII, która radzi sobie nadzwyczaj dobrze. W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027 firma odnotowała przychód w wysokości 81,615 mld dol. To o 20 proc. więcej niż w ostatnim kwartale roku fiskalnego 2026 i aż o 85 proc. Więcej niż w analogicznym kwartale przed rokiem.