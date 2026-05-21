De’Longhi Eletta Ultra i De’Longhi Eletta Explore to automatyczne ekspresy do kawy dla osób, które oczekują nie tylko wzorowego espresso, ale prawdziwie kawiarnianego doświadczenia na co dzień.

Materiał sponsorowany przez De'Longhi

Oba modele oferują szeroki wybór napojów, kawy gorące i zimne oraz funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu. Różnią się jednak tym, na jakie potrzeby odpowiadają przede wszystkim. Eletta Explore to ekspres oferujący pełen komfort użytkowania, rewelacyjny system mleczny, szerokie menu kaw i możliwość personalizacji. Eletta Ultra oferuje to samo, ale będzie lepszym wyborem, jeśli szczególnie zależy Ci na cichszej pracy.

De’Longhi Eletta Ultra i Eletta Explore – co je łączy?

De’Longhi Eletta Ultra i De’Longhi Eletta Explore to ekspresy automatyczne stworzone dla osób, które oczekują od domowego sprzętu czegoś więcej niż kilku podstawowych kaw. W obu przypadkach mówimy bowiem o rozbudowanych modelach z tej samej rodziny, dlatego porównanie nie dotyczy dwóch zupełnie różnych produktów, lecz podobnych do siebie ekspresów dla wymagających użytkowników.

Oba modele oferują ponad 50 napojów kawowych. W menu znajdują się kawy gorące, kawy zimne i Cold Brew, które dzięki technologii Cold Extraction można przygotować w mniej niż 5 minut. To ważne, jeśli ekspres ma nam towarzyszyć przez cały dzień: od porannego espresso, przez kawę mleczną do śniadania, po orzeźwiający napój na zimno w letnie popołudnie.

Oba ekspresy znakomicie też spełnią potrzeby osób, które często wybierają kawy mleczne, korzystają bowiem z technologii LatteCrema Hot & Cool. Oznacza to, że za ich pomocą przyrządzisz mleczną piankę zarówno do napojów gorących, jak i zimnych. Łączy je również ogromna wygoda obsługi i szeroka możliwość personalizacji. Pozwalają przyrządzać napoje za jednym dotknięciem i dopasowywać m.in. ich moc czy rozmiar napoju.

Czym różni się De’Longhi Eletta Ultra od De’Longhi Eletta Explore?

Najważniejsza różnica między De’Longhi Eletta Ultra a De’Longhi Eletta Explore dotyczy tego, na jaki sposób korzystania z ekspresu położono większy nacisk. Eletta Explore jest modelem uniwersalnym, ułatwiającym również przygotowywanie napojów do zabrania ze sobą na drogę dzięki funkcji To-Go. Eletta Ultra mocniej odpowiada na potrzebę cichszej pracy i spokojnego używania ekspresu w domu.

De’Longhi Eletta Explore wyróżnia się funkcją To-Go. To rozwiązanie dla osób, które często przygotowują kawę nie tylko do filiżanki, ale też do kubka termicznego lub większego kubka na wynos. Ekspres pozwala wygodnie dopasować napój do takiego sposobu korzystania, więc dobrze sprawdza się u osób, które zabierają kawę do pracy, samochodu, na spacer albo w drogę.

W De’Longhi Eletta Ultra wyróżnikiem jest zaś technologia Silent. Dzięki niej ekspres parzy kawę nawet o 65% ciszej niż automatyczne ekspresy De’Longhi bez tej technologii. To mocny argument, jeśli urządzenie ma stać w aneksie kuchennym, blisko salonu albo w mieszkaniu, w którym parzy się kawę rano, gdy inni jeszcze śpią. Cichsza praca przydaje się też podczas pracy zdalnej, szczególnie wtedy, gdy ekspres znajduje się niedaleko biurka bądź miejsca spotkań online.

Który ekspres wybrać: De’Longhi Eletta Ultra czy Eletta Explore?

De’Longhi Eletta Explore będzie świetnym wyborem, jeśli szukasz uniwersalnego, nowoczesnego i rozbudowanego ekspresu automatycznego, a cichsza praca nie jest dla Ciebie najważniejszym kryterium. To model z bardzo szerokim menu, kawami gorącymi, zimnymi i Cold Brew, więc dobrze sprawdzi się w przypadku osób ceniących różnorodność napojów. Warto go rozważyć także wtedy, gdy masz niższy budżet albo szczególnie zależy Ci na funkcji To-Go, czyli wygodnym przygotowywaniu kawy do kubka termicznego lub większego kubka na wynos.

Sięgnij natomiast po De’Longhi Eletta Ultra, jeśli zależy Ci na wygodzie codziennego użytkowania w domu i bardzo szerokim wyborze kaw, ale przede wszystkim na cichszej pracy. To dobry wybór do mieszkania z aneksem kuchennym, domu, w którym ekspres pracuje od rana, oraz dla osób pracujących zdalnie. Technologia Silent znacząco ogranicza bowiem hałas.

De’Longhi Eletta Ultra a De’Longhi Eletta Explore – FAQ

Czym ekspres De’Longhi Eletta Ultra różni się od modelu Eletta Explore?

De’Longhi Eletta Ultra wyróżnia się technologią Silent, czyli cichszą pracą ekspresu. De’Longhi Eletta Explore jej nie posiada, ponadto jego wyróżnikiem jest funkcja To-Go, przydatna przy przygotowywaniu kawy do kubka termicznego lub większego kubka na wynos.

Który ekspres będzie lepszy do mieszkania z aneksem kuchennym?

Lepszym wyborem będzie De’Longhi Eletta Ultra, bo technologia Silent ogranicza hałas podczas pracy ekspresu.

Czy do codziennego użytku De’Longhi Eletta Explore będzie wystarczający?

Tak. De’Longhi Eletta Explore to nadal bardzo rozbudowany ekspres automatyczny z szerokim menu kaw, napojami gorącymi, zimnymi i Cold Brew. Świetnie się sprawdzi, jeśli cichsza praca nie jest dla Ciebie priorytetem.

De’Longhi Eletta Ultra a De’Longhi Eletta Explore – podsumowanie

De’Longhi Eletta Ultra i De’Longhi Eletta Explore to podobne do siebie, bardzo nowoczesne i rozbudowane ekspresy automatyczne dla osób, które chcą korzystać na co dzień z szerokiego menu kaw. Oba modele pozwalają przygotowywać kawy gorące, mleczne, zimne i Cold Brew. Różnica polega głównie na tym, które potrzeby wysuwają się na pierwszy plan. De’Longhi Eletta Explore będzie dobrym wyborem, jeśli szukasz wszechstronnego ekspresu, cichsza praca nie ma dla Ciebie dużego znaczenia albo zależy Ci na funkcji To-Go. Jeśli jednak priorytetem jest cichsza praca, lepszym wyborem będzie De’Longhi Eletta Ultra.

