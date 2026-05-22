Google zapowiada "nową generację reklam" w internecie. Tak wyglądają

Google zamierza wpleść sztuczną inteligencję jeszcze głębiej w swoją wyszukiwarkę, a efektem tego będą zupełnie nowe formaty reklamowe.

Nowy rodzaj reklam wykorzystuje duże modele językowe Gemini. Idea jest taka, by użytkownik wyszukiwarki zamiast tradycyjnych nagłówków i opisów zobaczył interaktywny boks zdolny do samodzielnego argumentowania, dlaczego dany produkt odpowiada na jego zapytanie.

Reklamy z Gemini w wyszukiwarce Google

Pierwszy z nowych formatów to reklamy konwersacyjne (Conversational Discovery) w Trybie AI, które dopasowują treść do bardzo precyzyjnych i opisowych pytań. Gdy użytkownik zapyta, jak bez większego wysiłku sprawić, by w domu pachniało jak w lesie po deszczu, AI ma udzielić precyzyjnej odpowiedzi oraz wpleść reklamę dyfuzora zapachowego, wymieniając wyłącznie cechy produktu, które są zgodne z zapytaniem.

Drugi format to wyróżnione odpowiedzi (Highlighted Answers). Jeśli sztuczna inteligencja zostanie poproszona o listę najlepszych aplikacji do nauki języków, system automatycznie wplecie w nią dopasowane tematycznie propozycje od firm wraz z wygenerowanym przez AI uzasadnieniem.

Nowe formaty reklamowe będą dostępne nie tylko w Trybie AI. Gdy użytkownik będzie poszukiwał kompaktowego ekspresu do kawy, Gemini ma odnaleźć najlepiej dopasowany produkt w ofercie partnera i wygenerować rekomendację.

Niezależnie Google rozszerza swój pilotażowy program Direct Offers, który ruszył na wybranych rynkach na początku roku. W przyszłości wyszukiwarka ma być w stanie np. wpleść oferty turystyczne w wygenerowane przez AI plany podróży.

Google podkreśla, że każdy rodzaj reklamy będzie wyraźnie oznaczony jako "Sponsorowany".