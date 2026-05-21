AMD przyspiesza monstra. Nowe Ryzen AI Max 400 wchodzą do gry

AMD odświeża topowe układy Ryzen AI Max. Nowa seria 400 oferuje wyższe taktowania, potężną grafikę RDNA 3.5 i nawet 192 GB współdzielonej pamięci. To procesory stworzone nie tylko do gamingu, ale też lokalnego korzystania ze sztucznej inteligencji.

AMD zaprezentowało nową serię procesorów Ryzen AI Max 400 (Gorgon Halo), która ma za zadanie zastąpić wcześniejsze modele Ryzen AI Max 300 znane pod kodową nazwą Strix Halo. Producent nie zdecydował się na rewolucję, a w zasadzie tylko przyspieszył wcześniejszą konstrukcje.

Nowe układy nadal bazują na architekturze Zen 5, korzystają z wydajnej grafiki opartej na RDNA 3.5 oraz jednostki NPU wykorzystującej architekturę XDNA 2. Zmiany w specyfikacji pojawią się tylko w topowym modelu i dotyczą głównie wyższych zegarów rdzeni CPU i układu graficznego, co ma przełożyć się na lepszą wydajność zarówno w grach, jak i zadaniach AI.

Największą uwagę przyciągają jednak możliwości związane z obsługą sztucznej inteligencji. Ryzen AI Max 400 mogą współpracować nawet z 192 GB pamięci (wcześniej było to tylko 128 GB), z czego aż 160 GB można przydzielić układowi graficznemu. To parametr, który jeszcze niedawno był zarezerwowany dla profesjonalnych stacji roboczych i serwerów AI.

Trzy modele na start

Na początek AMD przygotowało trzy procesory z serii Ryzen AI Max Pro 400. Najmocniejszy AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 oferuje 16 rdzeni, niżej pozycjonowany Ryzen AI Max Pro 490 ma 12 rdzeni, natomiast Ryzen AI Max Pro 485 został wyposażony w 8 rdzeni.

Model Rdzenie / Wątki Taktowanie Boost Pamięć cache L2+L3 Grafika NPU Ryzen AI Max 400 (Gorgon Halo) AMD Ryzen AI Max+ 495 (PRO) 16 / 32 5.2 GHz 16+64 MB AMD Radeon 8065S

(40 CU RDNA 3.5) 55 TOPS AMD Ryzen AI Max 490 (PRO) 12 / 24 5.0 GHz 12+64 MB AMD Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 485 (PRO) 8 / 16 5.0 GHz 8+32 MB AMD Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) 50 TOPS Ryzen AI Max 300 (Strix Halo) AMD Ryzen AI Max+ 395 16 / 32 5.1 GHz 16+64 MB AMD Radeon 8060S

(40 CU RDNA 3.5) 50 TOPS AMD Ryzen AI Max+ 392 12 / 24 5.0 GHz 12+64 MB AMD Radeon 8060S

(40 CU RDNA 3.5) 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 390 12 / 24 5.0 GHz 12+64 MB AMD Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 388 8 / 16 5.0 GHz 8+32 MB AMD Radeon 8060S

(40 CU RDNA 3.5) 50 TOPS AMD Ryzen AI Max 385 8 / 16 5.0 GHz 8+32 MB AMD Radeon 8050S

(32 CU RDNA 3.5) 50 TOPS

Na razie do sprzedaży trafią wyłącznie modele z dopiskiem „Pro”, ale producent potwierdził już, że w późniejszym terminie pojawią się również standardowe jednostki Ryzen AI Max. Wersje AMD Pro są kierowane głównie do firm i segmentu profesjonalnego – oferują dodatkowe funkcje związane z bezpieczeństwem, zdalnym zarządzaniem oraz dłuższym wsparciem platformy dla biznesu i korporacji.

AMD stawia na lokalną sztuczną inteligencję

AMD podkreśla, że nowe układy pozwalają uruchamiać rozbudowane modele AI lokalnie – bez konieczności korzystania z kosztownej chmury obliczeniowej. Producent przekonuje, że od pierwszego uruchomienia do rozpoczęcia pracy z modelami AI mijają dosłownie minuty. Pomóc mają gotowe konfiguracje oprogramowania, regularne aktualizacje, wsparcie dla różnych systemów operacyjnych oraz narzędzia przygotowane specjalnie dla deweloperów.

Firma chwali się również możliwością pracy z modelami liczącymi nawet do 200 miliardów parametrów. Wszystko ma działać w kompaktowych i energooszczędnych urządzeniach wyposażonych w Ryzen AI Halo.

AMD wyraźnie pokazuje, że nowe procesory nie są skierowane wyłącznie do profesjonalnych laboratoriów czy centrów danych. Ryzen AI Max 400 mają sprawdzić się także w codziennej pracy twórców, programistów i zaawansowanych użytkowników.

Nowa platforma AMD Ryzen AI Halo

Przy okazji warto wspomnieć, że AMD wprowadza Ryzen AI Halo Developer Platform – nową platformę sprzętowo-programową skierowaną do deweloperów i firm, które chcą tworzyć oraz uruchamiać lokalne aplikacje AI, w tym modele generatywne i agentowe, bez konieczności korzystania z chmury. System łączy procesory Ryzen AI Max (obecnie generacji 300, a w przyszłości 400 PRO), potężne układy graficzne, jednostki NPU oraz zunifikowaną pamięć, umożliwiając pracę z bardzo dużymi modelami sztucznej inteligencji lokalnie.

Platforma ma być dostępna w przedsprzedaży od czerwca 2026 r. w cenie startowej około 3999 dol. i jest skierowana głównie do programistów, inżynierów AI oraz firm budujących rozwiązania oparte o tzw. "agent computing”, czyli autonomiczne systemy AI wykonujące złożone zadania. Dla porównania konkurencyjny NVIDIA DGX Spark kosztuje 4699 dol.