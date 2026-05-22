Gemini będzie wszędzie. Google zaprasza partnerów do współpracy

W ubiegłym roku rozpoczęła się integracja usługi Google Home z dużymi modelami językowymi Gemini. Teraz Google otwiera swoją platformę na partnerów.

Gemini for Home potrafi analizować obraz z połączonych kamer w czasie rzeczywistym czy sterować domowymi urządzeniami w oparciu o naturalne i złożone komendy głosowe.

Google chce, by dostawcy podobnych usług porzucili własne ekosystemy na rzecz Gemini for Home.

Gemini for Home na wszystkim i wszędzie? Taka jest wizja Google’a

Podczas konferencji Google I/O 2026 koncern ogłosił, że otwiera dostęp do platformy Gemini for Home dla zewnętrznych firm – od dostawców usług i operatorów komórkowych, przez producentów sprzętu, aż po podmioty zajmujące się bezpieczeństwem.

Firmy telekomunikacyjne czy agencje ochrony nie muszą już od zera budować własnych systemów sztucznej inteligencji, co - jak argumentuje Google - pochłonęłoby lata prac badawczo-rozwojowych i miliony dolarów. Mogą po prostu podpiąć się pod infrastrukturę Google’a.

Pierwszym dużym graczem, który skorzystał z oferty Google’a, jest amerykański operator AT&T. Zintegrował on te funkcje ze swoją aplikacją do zarządzania bezpieczeństwem.

Z myślą o firmach tworzących sprzęt, Google rozwija też program referencyjny. Partnerzy mogą zamówić gotowe projekty elektroniki (płytki główne, mikrofony czy sensory), opracowane wspólnie z takimi markami jak Amlogic czy SEI Robotics. Gigant oferuje też referencyjne projekty inteligentnych głośników i kamer, co ma pozwolić markom na relatywnie szybkie i tanie wprowadzenie na rynek własnych urządzeń z Gemini.

Niestety platforma Gemini for Home na razie nie obsługuje języka polskiego, a kompatybilne z nią inteligentne głośniki, ekrany i kamery nie są nawet dostępne w sklepie Google Store w naszym kraju. Niewykluczone jednak, że teraz Google zyska motywację do rozszerzenia dostępności, aby jego partnerzy mogli oferować swoje produkty i usługi globalnie.