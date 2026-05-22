Mobile

Gemini będzie wszędzie. Google zaprasza partnerów do współpracy

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

W ubiegłym roku rozpoczęła się integracja usługi Google Home z dużymi modelami językowymi Gemini. Teraz Google otwiera swoją platformę na partnerów.

Gemini for Home potrafi analizować obraz z połączonych kamer w czasie rzeczywistym czy sterować domowymi urządzeniami w oparciu o naturalne i złożone komendy głosowe. 

Google chce, by dostawcy podobnych usług porzucili własne ekosystemy na rzecz Gemini for Home. 

Gemini for Home na wszystkim i wszędzie? Taka jest wizja Google’a

Podczas konferencji Google I/O 2026 koncern ogłosił, że otwiera dostęp do platformy Gemini for Home dla zewnętrznych firm – od dostawców usług i operatorów komórkowych, przez producentów sprzętu, aż po podmioty zajmujące się bezpieczeństwem. 

Firmy telekomunikacyjne czy agencje ochrony nie muszą już od zera budować własnych systemów sztucznej inteligencji, co - jak argumentuje Google - pochłonęłoby lata prac badawczo-rozwojowych i miliony dolarów. Mogą po prostu podpiąć się pod infrastrukturę Google’a.

Pierwszym dużym graczem, który skorzystał z oferty Google’a, jest amerykański operator AT&T. Zintegrował on te funkcje ze swoją aplikacją do zarządzania bezpieczeństwem. 

Z myślą o firmach tworzących sprzęt, Google rozwija też program referencyjny. Partnerzy mogą zamówić gotowe projekty elektroniki (płytki główne, mikrofony czy sensory), opracowane wspólnie z takimi markami jak Amlogic czy SEI Robotics. Gigant oferuje też referencyjne projekty inteligentnych głośników i kamer, co ma pozwolić markom na relatywnie szybkie i tanie wprowadzenie na rynek własnych urządzeń z Gemini. 

Niestety platforma Gemini for Home na razie nie obsługuje języka polskiego, a kompatybilne z nią inteligentne głośniki, ekrany i kamery nie są nawet dostępne w sklepie Google Store w naszym kraju. Niewykluczone jednak, że teraz Google zyska motywację do rozszerzenia dostępności, aby jego partnerzy mogli oferować swoje produkty i usługi globalnie.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login