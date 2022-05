Jeszcze w tym roku zadebiutuje gra akcji o unikatowej scenerii. The Chant zapowiada się na psychodeliczny horror, który może na długo zostać w pamięci wielbicielom gatunku.

Na fanów horrorów czeka w następnych miesiącach sporo nowości – w czerwcu pojawi się The Quarry, natomiast na początku przyszłego roku premierę będzie mieć Dead Space. Na jesieni natomiast, zgodnie z zapowiedzią twórców, zadebiutuje The Chant. Nad produkcją pracuje studio Brass Token, którego zespół składa się z doświadczonych deweloperów – są to między innymi byli pracownicy EA oraz The Coalition.

Co wiadomo o grze?

The Chant to gra akcji utrzymana w konwencji horroru, obserwowana z perspektywy trzeciej osoby. Sceneria odległej od cywilizacji wyspie początkowo sprawia wrażenie idyllicznej, jednak z czasem wszystko się zmienia, oczywiście na gorsze.

Rytualne pieśni otwierają portal do koszmarnego wymiaru grozy, z którego zaczynają wychodzić potwory, żerujące na lękach innych. Pojawiają się też różne psychodeliczne zjawiska.

Kiedy premiera?

Debiutancka produkcja studia Brass Token pojawić ma się już jesienią na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Najprawdopodobniej produkcja nie pojawi się na sprzęcie starszej generacji.

