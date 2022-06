The Gray Man ma być jedną z tych produkcji, dla których obecnie niezdecydowani zdecydują się sięgnąć do kieszeni i opłacić abonament Netflix. Czy nowy zwiastun do niej zachęca?

Najdroższy film w historii Netflix coraz bliżej premiery

Na pierwszy rzut oka do The Gray Man naprawdę ciężko się teraz przyczepić. Nie chodzi już o sam budżet (dokładny nie jest znany, ale z pewnością przekroczył 200 mln dolarów), ale przede wszystkim o zarys fabuły pasujący do tego typu gatunku oraz o nazwiska, jakie zostały zaangażowane - bracia Russo, Ryan Gosling i Chris Evans głównych rolach, a także towarzyszący im np. Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton czy Ana De Armas.

Pierwszy zwiastun pokazany w zeszłym miesiącu wyglądał nieźle, dziś na okoliczność Geeked Week pokazano kolejny. I znów sporo tu akcji, a na pierwszym planie rzecz jasna Court Gentry (Ryan Gosling) i Lloyd Hansen (Chris Evans). I chociaż nie trzeba szczególnie długo zastanawiać się na rozwikłaniem przypuszczeń, który ostatecznie zwycięży, jakoś nabiera się ochoty na obejrzenie całości.

The Gray Man zwiastun z Geeked Week

The Gray Man obejrzymy w wakacje

Obietnice co do daty premiery nie uległy zmianie i chyba nic złego w tej kwestii nie ma prawa się tutaj wydarzyć. The Gray Man to jedna z najważniejszych produkcji (a może nawet ta najważniejsza), jakie Netflix przygotował na tegoroczne lato.

Premiera odbędzie się już 22 lipca. Czekacie?

