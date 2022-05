Za The Gray Man stoją ogromne pieniądze i cenione w branży nazwiska. Czy przełoży się to na film, który zostanie ciepło przyjęty przez krytyków, a zwłaszcza przez widzów?

Ryan Gosling i Chris Evans w nowym filmie Netflix

Wprawdzie Netflix nie chwali się tu wprost konkretnymi kwotami, ale nikt nie ukrywa, że The Gray Man będzie najdroższym filmem w historii tej platformy. Co to oznacza? Można mieć pewność, że budżet przekroczył 200 mln dolarów.

Dopiero za jakiś czas przekonamy się, czy został dobrze wykorzystany. Widać jednak, że z pewnością nie oszczędzano na obsadzie, ale też całej ekipie. Swoją twarzą cały projekt reklamuje przede wszystkim Ryan Gosling, ale i Chris Evans, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton czy Ana De Armas nie są przecież w branży anonimowymi postaciami. To samo wypada powiedzieć o reżyserach. Przypomnijmy, że są nimi bracia Anthony i Joe Russo.

Jakiej produkcji powinniśmy się spodziewać? Netflix twierdzi, iż The Gray Man to thriller szpiegowski, którego scenariusz został przygotowany na bazie powieści Marka Greaney'a o tym samym tytule. Fabułę w największym skrócie można przedstawić jako pojedynek Courta Gentry'ego (Ryan Gosling) i Lloyda Hansena (Chris Evans). Tyle tylko, że obydwaj wystąpią w nieco innych rolach niż w przeszłości, nie bez znaczenia będzie też kilka innych postaci oraz fakt, że nikt nie zechce, a może nawet już nie będzie mógł zrobić kroku wstecz. Pierwszy zwiastun sugeruje, że będzie widowiskowo. Oby i interesująco.

The Gray Man zwiastun

Premiera The Gray Man już wkrótce

Jakie macie pierwsze spostrzeżenia? Wymienione nazwiska twórców i aktorów oraz pokazany zwiastun zachęcają Was do The Gray Man? Widzicie tu potencjał na hit, jakich obecnie Netflix mocno potrzebuje by nie stracić kolejnych użytkowników, a może i zyskać nowych? Niewykluczone, że The Gray Man da początek dłużej serii filmów o losach Courta Gentry'ego.

Premiera The Gray Man została zaplanowana na 22 lipca.

Źródło: Netflix