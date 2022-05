Bardzo długa noc to nowy thriller, który już wkrótce pojawi się w ofercie serwisu Netflix. O czym opowie?

Bardzo długa noc, nowy serial od Netflix

Zarys fabularny może nieco intrygować. Akcja serialu ma bowiem rozgrywać się w więziennym zakładzie psychiatrycznym, który pewnej nocy zostaje otoczony przez uzbrojoną zgraję. Po odcięciu łączności od świata rozpoczyna ona poszukiwania jednego z pensjonariuszy, seryjnego mordercy Simóna Lago. Dlaczego akurat do niego chce dotrzeć i jak cała misja się skończy?

Serial ma składać się z sześciu odcinków, no chyba, że twórcy zostawią sobie w zakończeniu furtkę do ewentualnej kontynuacji. To hiszpańska produkcja (i tu pewnie niektórzy będą mieli od razu pewne miłe skojarzenia w kwestii thrillerów), w rolach głównych pojawią się Alberto Ammann (Narcos, Cela 211) i Luis Callejo (Za późno na gniew, Zmartwychwstały). Chociaż i Bárbara Goenaga (Zbrodnie czasu, Agnozja) powinna co niektórych ucieszyć.

Bardzo długa noc - zwiastun serialu

Bardzo długa noc, kiedy premiera?

Premiera serialu, co zdradza zresztą powyższy zwiastun, odbędzie się już wkrótce, 8 lipca. Być może do tego czasu pojawi się kolejna, obszerniejsza zapowiedź.

Źródło: Netflix Polska