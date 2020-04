The Last of Us: Part 2 i Ghost of Tsushima to prawdopodobnie dwie najgorętsze gry, jakie zmierzają na konsole PlayStation 4. Nie można jednak stwierdzić, że oczekiwanie na nie to pasmo samych przyjemnych informacji.

The Last of Us: Part 2 otrzymało dokładną datę premiery

Już kilka ciosów przyjęli gracze ostrzący sobie zęby na The Last of Us: Part 2. Chodzi oczywiście o komunikaty dotyczące przesuwania premiery, ostatni z takowych pojawił się na początku tego miesiąca. Sony nie było wtedy w stanie podać nowego terminu, na szczęście dość szybko się to zmienia. W wydanym dziś komunikacie poinformowano, że The Last of Us: Part 2 zadebiutuje 19 czerwca.

Wcześniejsze plany mówiły o 29 maja, a więc ostatecznie opóźnienie nie będzie duże. Sony nie ukrywało, iż stoi za nim pandemia koronawirusa i potencjalne kłopoty z dystrybucją fizycznych wydań. Sytuacja poprawiła się na tyle, iż zaczęto dostrzegać „swobodę w globalnym środowisku dystrybucji.”

Update z Worldwide Studios: premiera The Last Of Us Part II 19 czerwca, a następnie Ghost Of Tsushima 17 lipca — PlayStation Polska (@PlayStationPL) April 27, 2020

Ghost of Tsushima również opóźnione

To ta dobra wiadomość. Jednocześnie potwierdzono pojawiające się doniesienia, że opóźniona zostanie także premiera Ghost of Tsushima. Tutaj ostatecznie ma skończyć się na 17 lipca. Przypomnijmy, że do tej pory zakładano datę 26 czerwca. Twórcy zamierzają dobrze spożytkować dodatkowy czas i dopieścić wszystkie detale.

There are a few finishing touches to apply and bugs to squash – so we’ll put these extra couple weeks to good use.



We hope you all are staying safe. We can’t wait for you to play, and we'll have many more details on gameplay to share very soon! — Ghost of Tsushima July 17 (@SuckerPunchProd) April 27, 2020

„Chcę osobiście pogratulować i podziękować obu zespołom Naughty Dog i Sucker Punch Productions za ich wysiłki, ponieważ wiemy, że osiągnięcie takich wyników nie jest łatwym zadaniem. Oba zespoły ciężko pracowały, aby zapewnić światowej klasy doświadczenia. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co o nich myślisz, gdy w krótkim czasie wydamy te gry.” - Hermen Hulst, szef Worldwide Studios, SIE

Źródło: @PlayStationPL

